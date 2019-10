Déšť a vítr provázely střet DTM a Super GT na Hockenheimu, Button získal deváté místo

O druhém titulu Reného Rasta v DTM bylo rozhodnuto již s předstihem na Nürburgringu, ale i když finálový víkend sezóny německého šampionátu neměl na programu dramatický boj o každý bod, tak budil velkou pozornost, a to nejen v Evropě. Dobrou polovinu osazenstva tiskového centra totiž tvořili japonští novináři a televizní štáby z ostrovní asijské země.

Na německý Hockenheimring totiž dorazily také závodní speciály z japonské série Super GT, která se s vedením DTM dohodla na uzavření společných technických pravidel „Class One“. Díky tomu budou moci i japonské vozy startovat v DTM, nebo naopak vozy DTM v Super GT.

Japonsko v Německu zastupovaly tři automobilky, které v Super GT závodí v hlavní kategorii GT 500, tedy Nissan, Lexus (od příští sezóny nahrazen Toyotou) a Honda. Právě tu na Hockenheimu reprezentoval mistr světa formule 1 z roku 2009 a loňský šampion Super GT Jenson Button. Vozy Super GT celý závodní víkend odstartovaly již ve čtvrtek, kdy měly k dispozici dvouhodinové testování.

Pátek a sobotu provázely proměnlivé podmínky a na Hockenheim se často snášel déšť, sobotní závod se ale nakonec odjel na suchu. Neděle však byla mnohem extrémnější, silný déšť zkrápěl Bádensko-Württembersko již od samotného rána a vozy DTM kvůli tomu musely odjet více než jedno zaváděcí kolo, aby alespoň trochu „vysály“ závodní stopu.

Britský pilot se zaskvěl v sobotní kvalifikaci pro první ze dvou víkendových závodů, když si zajistil šesté místo na startovním roštu se ztrátou šesti a půl desetin sekundy na nejrychlejší Audi Reného Rasta. Buttonovi „kolegové“ ze Super GT Ryo Hirakawa s Lexusem a Tsugio Matsuda s Nissanem přitom obsadili až dvacáté a jednadvacáté místo na chvostu na startovního pole.

Jenson Button sice v závodě šestou pozici neudržel, i tak ale vybojoval deváté místo. Umístění vozu ze Super GT v nejlepší desítce v historicky prvním závodě proti speciálům DTM lze jistě považovat za úspěch, díky kterému se Honda s vozem NSX s motorem uprostřed (od roku 2020 bude kvůli novým pravidlům umístěn vpředu) v Německu předvedla ve velmi dobré světle.

Buttonovi k umístění v „top 10“ po nepovedeném pit stopu, který mechanikům týmu Kunimitsu zabral téměř osmnáct sekund, pomohl úspěšný souboj s pilotem BMW Sheldonem Van Der Lindem, vzájemná kolize obou vozů Audi týmu WRT Pietra Fittipaldiho a Jonathana Aberdeina a také penalizace průjezdu boxy Nico Müllera.

Ve svém vyjádření po závodě pro motorsport.com se Brit věnoval mimo jiné také rozdílům mezi vozy DTM a Super GT.

„Způsob, jakým obě skupiny vozů fungují, je velmi rozdílný,“ rozpovídal se bývalý pilot týmů McLaren nebo Brawn GP.

„Když vozy DTM nepoužívají DRS (deaktivováno za deště, podobně jako v F1; pozn. red.), tak disponujeme trochu vyšší rychlostí, ne však o tolik vyšší, o kolik bych čekal. Máme velmi dobré brzdy, ale pro změnu zase horší trakci.“

„Jezdci DTM jen trochu ‚polechtají‘ plyn a ihned mají dobrý grip, zatímco naše vozy se po přidání plynu okamžitě stávají přetáčivými. Tento problém nás trápil především na mokré trati.“

„Kvůli těmto našim slabinám jsme měli problémy na dlouhé rovince směrem k šesté zatáčce a také v rychlých zatáčkách.“

„Oni (týmy DTM) mohou dostat nastavením auta tam, kam my nemůžeme. Náš vůz byl tak trochu líný a také bych řekl, že jsme zvolili příliš nízkou světlou výšku. Kvůli tomu jsme se mohli dotknout některých obrubníků a vyletět z trati.“

Další z bývalých pilotů formule 1, který se o víkendu na Hockenheimu představil, byl jezdec BMW Timo Glock, který v DTM po svém konci v „královně motorsportu“ působí již od roku 2013.

Německý pilot do sobotního závodu odstartoval ze sedmého místa a rychle se dostal až na čtvrtou pozici, avšak během jeho prvního stintu před povinnou zastávkou v boxech se Glockovi začaly otevírat levé dveře, které si musel za jízdy jednou rukou přidržovat.

„Ve druhém kole se prostě najednou začaly otevírat. Ze začátku to ještě bylo ok, s každým dalším odjetým kolem však byly otevřené víc a víc a na rovinkách jsem kvůli tomu ztrácel dost času,“ popisoval problémy Glock pro motorsport.com.

„Na začátku závodu jsem musel hodně používat DRS, abych se vůbec udržel v kontaktu s ostatními vozy, i tak jsem ale byl pomalý.“

„Musel jsem kvůli tomu brzy zamířit do boxů a poté jsem měl na trati dobré tempo. Ke konci závodu však musel vyjet safety car a kolem mě byli všichni na čerstvějších pneumatikách, takže jsem se pouze snažil přežít a získat nějaké body,“ dodal sedmatřicetiletý Timo Glock, který nakonec v sobotu dojel na solidním šestém místě.

Hockenheim se v neděli probudil do šedého deštivého podzimního rána a diváci se vstupenkami na sedadlové tribuny si od počátku zabírali především horní místa pod střechou. Ti méně šťastní a méně připravení, mezi které patří i autor tohoto textu, si během závodu prožili nepříjemnou hodinku na větru a dešti, a to na příklad v populární technické pasáži Sachs, kde se nacházela místa vyhrazená pro novináře.

Zatímco v sobotu vyhrál šampion sezóny 2019 René Rast, tak nedělní finálový závod ovládl jeho týmový kolega z Audi a letošní vicemistr Nico Müller. U Lexusu vystřídal Hirakawu Nick Cassidy a do Nissanu místo Matsudy usedl Ital Ronnie Quintarelli. S Hondou i v neděli závodil Jenson Button, který přiznal, že druhý z víkendových závodů byl kvůli počasí především o přežití.

„Včera na suchu to byla zábava, i když musíme odvést ještě hodně práce pro správné fungování pneumatik. Dnes na vodě to ale zábavné nebylo,“ říkal novinářům po nedělní vodní bitvě bývalý šampion F1.

„Abych byl upřímný, tak bych dnešek z naší strany ani nenazval závoděním, protože jsme vůbec nedostali pneumatiky do správné provozní teploty,“ uvedl Button, který tak připomněl, že vozy Super GT v Německu poprvé závodily na pneumatikách Hankook. V Japonsku speciály GT 500 obouvají směsi od Yokohami, Bridgestonu, Michelinu a Dunlopu.

„Dnes jsme nesoupeřili s vozy DTM, pouze jsme přežívali. Jo, vážně to nebyl zábavný den.

Neděle byla pro „hosty“ ze Super GT obecně vzato černým dnem. Nick Cassidy po nehodě s Lexusem odstoupil již během bláznivého prvního kola, během kterého také vzplál Aston Martin Daniela Juncadelly. Do deštivého nebe tak začal stoupat černý dým a kvůli úniku provozních kapalin byl závod zastaven červenou vlajkou.

Ze sedmnácti vozů klasifikovaných v cíli poslední dvě místa obsadili Button s Hondou a Quintarelli s Nissanem, který na vítězného Müllera ztratil jedno kolo.

