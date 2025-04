Desetiválce jsou zatím u ledu. F1 ale chce zmírnit dopady nových pohonných jednotek

V Bahrajnu proběhla schůzka dodavatelů pohonných jednotek a to i těch budoucích. Přítomen tak byl třeba i generální ředitel Audi Gernot Doellner.

Několik týdnů byla na stole možnost, že by se do F1 vrátily desetiválce. F1 v příštím roce přejde na udržitelné palivo, takže spalovací motor už nebude představovat tak velký a kontroverzní problém. Otázkou je, kdy by se mohly desetiválce nebo obecně motory s větším počtem válců, než je šest, objevit.

V příštím roce přejde F1 na nové pohonné jednotky, které mají zůstat nejméně do konce sezóny 2030. Ve hře byl přechod na desetiválce dříve – zřejmě v roce 2028. Dokonce se dříve spekulovalo o možnosti, že by se nové pohonné jednotky úplně zrušily a do konce roku 2027 by se zůstalo u těch současných. To by však znamenalo odepsání velkých investic a také velké problémy pro mnoho výrobců a týmů.

Podle webu The Race ale bylo téma desetiválců odloženo na vedlejší kolej. Nové motory v budoucnu samozřejmě přijdou, ale stane se tak patrně nejdříve v roce 2029 nebo až o dva roky později, jak bylo původně v plánu. Kromě termínu není zatím jasná ani jejich podoba. Na schůzce se ale jasně ukázalo, že pro udržení zájmu výrobců je rozhodující hybridní prvek. Může jít například o systém KERS, který by rekuperoval kinetickou energii.

Pozornost F1 se tak nyní zaměří na pohonné jednotky pro příští rok a na „fóbie“, které z nich někteří výrobci mají. Existují celkem oprávněné obavy, že se současné poměrně vyrovnané startovní pole rozpadne a některý z výrobců bude mít náskok, který nemusí být snadné dohnat. Existují ale také obavy o samotnou podobu závodů.

F1 proto bude pracovat na změnách, které se pokusí snížit náklady, připraví lepší podmínky pro ty, kteří budou pozadu a také upraví sportovní pravidla pro zlepšení závodění.

Závěry summit potvrdil v rozhovoru pro Sky Sports také Christian Horner, který uvedl, že všichni chtějí těsné závodění a aby „se neopakovalo to, co v roce 2014 (kdy dominoval jeden tým).“

„Myslím, že to byla zdravá diskuse. Všichni byli otevření a přístupní myšlenkám o budoucnosti, protože jakou cestou se automobilový průmysl vydá, jaký vliv budou mít cla? F1 se také musí chránit,“ řekl Horner.