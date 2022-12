Deset nejlepších jezdců sezóny 2022 vybírali i samotní jezdci

Jezdci vybírali deset nejlepších jezdců letošní sezóny. Na prvním místě se umístil Max Verstappen.

Jezdci vybírali TOP 10 stejně, jako jsme to dělali na F1sport my, nebo jak to měli udělat šéfové týmů. Vybrali deset jezdců, kterým tak udělili stejné body, jako dostávají v závodě (25, 18, 15,...). Bohužel F1 uveřejnila jen konečné pořadí ale ne body.

Oproti zmíněným anketám je zde jedna výjimka. Jezdec mohl hlasovat i sám pro sebe – někteří toho ale nevyužili.

Ve třetím sloupci (Rozdíl) jsme srovnali výsledky ankety jezdců s výsledky ankety, která proběhla mezi šéfy týmů.

Výsledky obou anket jsou z velké části podobné. Šéfové týmů dali Lewise Hamiltona s poměrně výraznou ztrátou 27 bodů na čtvrté místo, jezdci ho dali na stejnou úroveň s Georgem Russellem.

Lando Norris si u jezdců polepšil z šestého na páté místo. Fernando Alonso skončil v anketě šéfů týmů na osmém místě, samotní jezdci ho dali na šestou pozici.

V anketě šéfů týmů se na devátém místě objevil Valtteri Bottas. Jezdci místo něj vybrali do TOP 10 Alexe Albona.

Největší rozdíl je u Sergia Péreze. Šéfové týmů ho dali na páté místo za Lewise Hamiltona. V anketě jezdců skončil na osmém místě společně s Albonem a Vettelem.

Výsledky ankety mezi jezdci