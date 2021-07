Deset nejlépe placených jezdců F1 bere přes 200 milionů dolarů

Příjmy jezdců jsou vždy neoficiálními čísly. Nový žebříček ale sestavil časopis Forbes, který má s podobnými věcmi zkušenosti.

Při sestavování seznamu se spoléhal na údaje o několika veřejně známých a dostupných mzdách jezdců, finanční dokumenty, právní podklady, úniky do médií, ale také na rozhovory se zasvěcenými osobami z oboru a konzultanty.

Jezdci obvykle dostávají základní mzdu plus bonusy za získané body nebo za vítězství v závodech.

Celoroční bonusové projekce jsou založeny na výsledcích z prvních deseti závodů sezóny a vycházejí z předpokladu, že se jezdci ve zbývajících závodech bude dařit stejně.

Mzdy jezdců se nepočítají do rozpočtových stropů, které byly zavedeny v letošním roce. Už brzy by však mohl vzniknout speciální strop přímo na mzdy jezdců – patrně by došlo k zastropováni mezd obou jezdců týmu (+ až dvou rezervních jezdců) dohromady. Do stropu by se neměly počítat bonusy.

Příjmy jezdců (v milionech dolarů) v roce 2021