Desátý Piastri doufal v lepší výsledek, Norrise mrzí nehoda

Oscar Piastri ve Velké ceně Las Vegas formule 1 uzavřel nejlepší desítku. Kromě toho Australan v barvách McLarenu zajel nejrychlejší kolo. Pro Landa Norrise závod skončil nárazem do bariéry.

Piastri si v závodě polepšil o osm pozic a dojel na bodovaném desátém místě, ke kterému přičetl ještě jeden bod za nejrychlejší kolo.

„10. místo a nejrychlejší kolo. Cítím, že jsme si z tohoto závodu zasloužili trochu více. Rychlost byla dobrá, nakonec to ale neudělalo velký rozdíl,“ řekl Piastri.

„Tím, kdy vyjel safety car, jsme doplatili na to, že jsme startovali na tvrdé sadě. Vezmeme si pozitiva, je to mnohem lepší než včera a rychlost vozu je stále velmi dobrá.“

Norris vyvázl z nehody nezraněn

Už ve 3. kole závodu boural Lando Norris, který dostal smyk v nájezdu do 11. zatáčky, tvrdě narazil do zdi a následně do bariéry z pneumatik.

Brit byl sice převezen na další vyšetření do nemocnice, vyvázl ale bez zranění.



„Smolný konec našeho víkendu Velké ceny Las Vegas. Při restartu si auto sedlo, ztratil jsem kontrolu nad zadní částí a narazil do zdi,“ popsal Norris.

„To není způsob, jakým jsme chtěli zakončit víkend, obzvlášť, když se podíváme na slibnou Oscarovu rychlost. Velké díky lékařům, že mě prohlédli a týmu za jejich práci, která je teď čeká na mém voze.

„Týden na restart a jdeme znovu na finále sezóny v Abú Dhabí.“