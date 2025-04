Desáté místo bylo maximem, hlásí Bearman po závodě v Suzuce v osamění

Přestože v předchozím závodě v Číně vybojoval Haas velkou dávku bodů (celkem 16), americký tým si před Velkou cenou Japonska na Suzuce uvědomoval, že na rychlé dráze může mít problémy, podobné tzv. porpoisingu (tedy poskakování vozu ve vysokých rychlostech), jako tomu bylo na úvod sezony v Austrálii.

Z toho důvodu Haas zariskoval a do Suzuki přivezl upravenou podlahu, a to bez toho, aniž by tento díl prošel 100% důkladným vývojem – z časových důvodů byly například na minimum omezeny simulace prostřednictvím CFD.

Tento risk však podle všeho vyšel – minimálně v případě Olivera Beramana, který se dokázal kvalifikovat v top 10 a desátá příčka mu patřila i v cíli závodu.

„Myslím, že jsme tentokrát dosáhli maxima, na souboj s Williamsem nebo s týmem Racing Bulls to nestačilo, takže z toho bylo desáté místo. Osamocený závod jsem si ale užil,“ prohlásil v cíli Bearman.

„Austrálie byla velkým šokem a Čína byla pro nás všechny šokem ještě větším, protože jsme udělali velký postup vpřed, aniž bychom na autě cokoli měnili. Pro tento víkend jsme přivezli trochu jinou podlahu, abychom zmírnili poskakování, se kterým jsme se potýkali, a zatím to vypadá, že je to dobré. Z tohoto víkendu máme spoustu pozitiv, takže bereme bod a těšíme se na Bahrajn,“ dodal Angličan.

Až o osm míst níže dojel do cíle GP Japonska Bearmanův podstatně zkušenější kolega Esteban Ocon, který 18. místem hodně zaostal za pátou příčkou z Číny.

Francouz značně doplatil na kvalifikaci, ve které skončil úplně stejně, jako v závodě. Nenahrál mu ani klidný průběh závodu, který si nevyžádal výjezd safety caru – ten by se přitom Oconovi vzhledem k alternativní strategii hodil.

„Startovali jsme na tvrdé směsi pneumatik a cílem bylo vyčkat na safety car. Neměli jsme moc co ztratit, takže jsme zkusili tuto strategii. Ta však bez vyjetí safety caru nefungovala, přestože jsme se snažili, co to šlo. Bylo to ale spíše o sbírání dat. Důležité je, že jsme u Olivera viděli dobrý výkon, za což si zaslouží pochvalu jak on, tak tým, který po Austrálii dokázal rychle nasadit vylepšení,“ hodnotil Ocon.