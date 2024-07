Dennis Hauger: Marné čekání na úspěch

Dennis Hauger přišel do formule 2 v roce 2022 jako velká naděje, poté co se stal šampiónem italské F4 i FIA F3. A i když od začátku ve formuli 2 jezdil za ty nejlepší týmy, úspěchy z nižších kategorií se mu zatím zopakovat nepodařilo. Začátek letošní sezóny, spojený s nasazením nových vozů, které Dennisovi mnohem více sedly, vypadal pro norského závodníka značně slibněji. Nyní se ale zdá, že všechny jeho naděje odešly s nepovedeným startem na Red Bull Ringu. Deník sport a F1 sport si s pilotem MP Motorsport povídal o jeho dosavadní kariéře, úspěších i pádech.

K tomu uspět v motorsportu měl dnes 21 letý závodník predispozice již od útlého věku, jeho otec totiž závodil v norské národní rallye a závodech do vrchu, kam ho Dennis už jako jednoroční chlapec doprovázel. A odtud byl už jen krůček, aby s motorsportem začal i on sám.

„Můj otec závodil v rallye, když mi byl asi jeden rok. Ve dvou letech jsem dostal svou první čtyřkolku. Když mi byly čtyři začal jsem jezdit motokros a v pěti letech jsem začal i s motokárami. Takže motosport byl součástí mého života vždycky. Mám rád různé druhy sportů, ale motosport byla ta hlavní věc po celý můj život.“

„Když jsem se pak s motokárami účastnil i různých soutěží, zjistil jsem, že to co chci dělat jsou motokáry a motosport na asfaltu. Ne motokros nebo něco podobného. Takže myslím, že když jste členem rodiny, která závodí, vyrůstáte v tom, a také se do toho zamilujete, tak pak už jde všechno přirozeně. Takže ano, řekl bych, že to mám v krvi od své rodiny.“



V roce 2021 se Hauger stal šampiónem FIA F3. Stejný úspěch se od něj očekával i ve formuli 2. Ten však nikdy nenaplnil.

Po úspěších na domácí motokárové scéně se Dennis v roce 2014 přesunul do mezinárodních motokárových šampionátů, kde sbíral jeden titul za druhým. Následoval logický krok do formule 4. Tam se mu obzvláště povedl rok 2019, kdy se se stájí Van Amersfoort Racing stal šampiónem italské F4 a vicešampionem německé F4. Po této sezóně následoval přechod do FIA formule 3. Tam se v roce 2021 stal šampiónem s týmem Prema. Na což také vzpomíná jako na nejlepší moment své kariéry.

„Vyhrát titul ve formuli 3 bylo opravdu báječné. Ten rok jsme měli hodně dobrých závodů, samozřejmě to byly i nějaké těžké momenty, ale přes to všechno se nám povedl doopravdy skvělý rok.“

Sezóna 2021 vynesla Dennise na vrchol. Prema ho přesunula do svého týmu formule 2, a jelikož i tam byla ve své nejlepší formě – zrovna vyhrála titul s Piastrim – byl Hauger považován za jednoho z největších favoritů pro rok 2022.

Sezóna 2022 ale nedopadla úplně podle představ. Dennis dokázal jen 2x zvítězit a celkově v šampionát skočil až jako desátý. Ten rok vyhrála titul stáj MP Motorsport, a právě ta si Haugera i jeho kolegu Daruvalu vybrala jako své piloty pro sezónu 2023. Ovšem ani v druhé sezóně u nejlepšího týmu pole Dennis své ambice nenaplnil. Opět to byly dvě vítězství a celkové osmé místo v šampionátu.

„Mé první dva roky ve formuli 2 byly docela těžké. Necítil jsem se úplně pohodlně a se starým autem jsem se dost trápil. Takže to bylo obtížné i psychicky, je těžké, když vám něco nefunguje, a nejde to směrem, kterým byste si přáli. Ano, měli jsme pár vítězství i pár dobrých momentů. Ale pro samotný šampionát jsme nebyli dostatečně konzistentní.“

Na začátku sezóny 2024, ve které norský pilot zůstal se stájí MP Motorsport, byly do formule 2 nasazeny nové vozy Dallara F2 2024, které Haugerovi sedly mnohem více než jejich předchůdce, takže se zdálo, že by konečně mohla přijít Dennisova sezóna.

„Abych byl upřímný, nové vozy si užívám. Cítím se s nimi mnohem pohodlněji než s předchozím autem. Jsou trochu odlišné, speciálně aerodynamika na autě. Ve smyslu, jak auto nastavit z hlediska výkonu. Takže po technické stránce jsou trochu jiné, ale z pohledu pilota jsou si celkem podobné. Takže to je pěkné a já si je užívám.“

A Haugerova nově nabytá sebejistota se začala projevovat i na trati. V Saudské Arábii získal první letošní vítězství, v Austrálii vyhrál svou úplně první kvalifikaci, přidal několik pódií a zařadil se tak mezi uchazeče o letošní titul.



Nové vozy MP Motorsport rychlost mají, to ostatní se ale nějak nedaří...

„Jako velmi dobrý považuji závodní víkend v Džiddě. Zvítězil jsem tam ve sprintu a následně jsem se umístil na stupních vítězů. A pak se mi podařilo v Austrálii vyhrát kvalifikaci, takže to byl dobrý okamžik, protože už to byla dlouhá doba, co se mi ve formuli 2 podařilo získat pole position [ve skutečnosti to byla Dennisova první vyhraná kvalifikace v F2 – pozn. redakce]. Takže to bylo něco na čem se dalo stavět po zbytek roku."

V Austrálii ale nakonec po startu z pole position havaroval a skončil bez bodů a už ani další závody nešly tak, jak by mohly. Na pódiu se pak objevil již jen v monackém sprintu a v šampionátu mu v té době patřilo celkově 4. místo.

„Z hlediska rychlosti jsem letos spokojený, ale s výsledky již moc ne. Havárie v Austrálii mě připravila o spoustu bodů do šampionátu, a jsou i jiná místa, kde vím, že jsem mohl výsledky maximalizovat více. Rychlost tedy letos máme, ale ještě potřebujeme dát dohromady i ostatní věci.“

Že rychlost tam je, ale moc nefunguje to ostatní, se potvrdilo v Rakouskou, kde pro Dennise přišla další rána. Tam znovu vyhrál kvalifikaci, ovšem při startu z pole position se nedokázal rozjet do zahřívacího kola hlavního závodu.

„Měli jsme nastavení motoru, které bylo příliš agresivní, a bylo mi řečeno, abych použil nastavení, které je dvakrát vyšší, než je obvyklé. Když jsem pak pustil spojku, okamžitě jsem se zastavil,“ vysvětlil Dennis médiím co se stalo na startu do zahřívacího kola. „Nedokážu popsat, jak jsem zklamaný. Byla to jedinečná příležitost vrátit se do šampionátu, a teď je všechno pryč.“

Tato příhoda stála Haugera propad na sedmé místo v šampionátu a po Silverstone ztrácí již 67 bodů na vedoucího Hadjara. Zdá se tedy, že ani ve své třetí sezóně ve formuli 2 se Hauger mezi nejlepší nezařadí…