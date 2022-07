Demonstranti na trati. Vettel a Hamilton je podpořili, ale odsoudili způsob protestu

Britská policie už před víkendem varovala, že se závod může pokusit narušit skupina demonstrantů. Konkrétní však nebyly ona a ani Mezinárodní automobilová federace.

Pořadatelé i bezpečnostní složky sice přijaly opatření, ale okruh je velký a během víkendu na něj zavítaly stovky tisíc lidí.

Klimatickým aktivistům ze skupiny Just Stop Oil se nakonec podařilo při startu závodu dostat na trať v oblasti Wellington Straight. Naštěstí pro ně i pro jezdce a všechny ostatní byl závod prakticky okamžitě přerušen červenou vlajkou kvůli kolizi. Podle snímků se na trať dostalo zřejmě pět lidí. Policie nakonec zadržela sedm osob.

„Jsem opravdu zklamaný, že tato skupina lidí ignorovala naše varování před dnem závodu a učinila neuvěřitelně nebezpečné rozhodnutí vstoupit na trať,“ řekl zástupce policie Tom Thompson.

„Nabídli jsme, že zprostředkujeme poklidnou akci na okruhu, ale místo toho se rozhodli ohrozit životy jezdců, traťových maršálů a dobrovolníků. Je to neuvěřitelné zklamání, že se k tomu někdo rozhodl.“

Kritické hlasy zazněly také od jezdců a vedení F1. „Pokud musíte být opravdu tak hloupí, abyste vstoupili na závodní dráhu s vozy formule 1… je to děsivé,“ uvedl Lando Norris. „Zároveň nás vystavujete riziku, že se zapleteme do něčeho, do čeho bychom se nikdy zaplést nechtěli.“

„Každý má právo mluvit o problémech, ale nikdo nemá právo ohrožovat životy. Počínání malé skupiny lidí dnes bylo naprosto nezodpovědné a nebezpečné,“ řekl šéf F1 Stefano Domenicali.

Hamilton: Potřebujeme více lidí, jako jsou oni

Lewis Hamilton, který skončil na stupních vítězů, na tiskové konferenci řekl: „Miluji, že lidé bojují za planetu. Potřebujeme více lidí, jako jsou oni.“

Mercedes později Hamiltonova slova korigoval: „Lewis podporoval jejich právo protestovat, ale ne metodu, kterou si zvolili a která ohrozila jejich bezpečnost a bezpečnost ostatních.“

Sedminásobný šampion poté na Twitteru dodal: „Prosím, neskákejte na naše závodní okruhy na protest, nechceme vás vystavit nebezpečí.“

Podobně mluvil také Sebastian Vettel, který se v poslední době věnuje otázkám klimatu.

„Každý může mít na to svůj vlastní názor,“ řekl Vettel. „Tito lidé nejednají z frustrace, ale jsou zoufalí a já velmi sympatizuji s jejich strachy a úzkostmi, které, myslím, pochopí každý, kdo chápe velikost problému, který se k nám řítí. Na druhou stranu vidím i druhou stranu. Existují maršálové, kteří se snaží lidem zabránit v tom, aby dělali takové věci. Ohrožujete lidi, kteří se účastní závodního víkendu, jezdce, traťové komisaře. Jsou to dvě strany. Myslím, že poselství bylo velmi jasné a naprosto soucítím s jejich úzkostmi a obavami.“