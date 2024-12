Demoličním šampionem se letos stal Pérez. Mezi týmy dominoval Williams

Na redditu probíhá „World Destructor's Championship“. Princip je jednoduchý. Každý díl vozu má určitou cenovku. Například u předního křídla je to 125 000 dolarů, monokok je za 675 000 dolarů apod.

Následně se u každého jezdce a týmu v průběhu roku sčítají škody, které utrpěl při kolizích a nehodách. Do šampionátu je zapojen každý jezdec, který odjel alespoň 5 závodů.

Nutno říct, že jde spíše o odhad. Je těžké určit přesnou hodnotu jednotlivých komponent. Záleží na tom, zda se do ceny zahrnou i náklady na vývoj apod.

Kromě toho týmy v konečném důsledku zajímá také to, jakou sumu utratily v rámci rozpočtového stropu. Dobrým příkladem je Williams. Na konci sezóny měl mnoho nehod a dokončil ji tak jen s jedním náhradním nosem. Vzhledem k tomu, že sezóna končila, mohl si dovolit riskovat. Pokud by se do této situace dostal dříve, musel být nové nosy vyrobit, což by stálo další prostředky.

Na prvním místě letos skončil Sergio Pérez před jezdci Williamsu – Alexanderem Albonem a Francem Colapintem.

Na opačném konci spektra je Pierre Gasly, který odjel všech 24 závodů bez významné škody na svém voze.

Mezi týmy dominoval Williams. Nejméně škod měl naopak McLaren.

Jezdci

P Jezdec Částka (dolary) 1 Sergio Pérez 4 861 000 2 Alexander Albon 4 664 750 3 Franco Colapinto 3 436 000 4 George Russell 3 329 000 5 Carlos Sainz 3 101 000 6 Logan Sargeant 3 008 000 7 Júki Cunoda 2 159 000 8 Fernando Alonso 1 959 000 9 Lance Stroll 1 887 000 10 Esteban Ocon 1 625 000 11 Kevin Magnussen 1 420 000 12 Čou Kuan-jü 1 419 000 13 Daniel Ricciardo 1 222 000 14 Charles Leclerc 1 207 000 15 Max Verstappen 910 000 16 Oscar Piastri 575 000 17 Lewis Hamilton 545 000 18 Nico Hülkenberg 475 000 19 Lando Norris 422 000 20 Valtteri Bottas 375 000 21 Liam Lawson 125 000 22 Pierre Gasly 0

Týmy

P Tým Částka (dolary) 1 Williams 11 108 750 2 Red Bull 5 771 000 3 Ferrari 4 308 000 4 Mercedes 3 874 000 5 Aston Martin 3 846 000 6 RB 3 506 000 7 Haas 2 185 000 8 Sauber 1 794 000 9 Alpine 1 625 000 10 McLaren 997 000

Předešlí vítězové

Jezdci

2020: Romain Grosjan

2021: Mick Schumacher

2022: Mick Schumacher

2023: Logan Sargeant

Týmy

2020: Haas

2021: Haas

2022: Williams

2023: Williams