Děláte si legraci? Verstappena už unavuje odpovídat na otázky ohledně stavu svého bodového konta

Max Verstappen má i nadále 11 trestných bodů. Pokud by dostal další, čeká ho zákaz startu v následujícím závodě.

První dva body se mu odečtou v pondělí. Platnost trestného bodu je přesně jeden rok. Vloni 30. června dostal Verstappen dva trestné body za způsobení kolize s Landem Norrisem právě na Red Bull Ringu, kde se jede i tento víkend.

Leonid Kliuev z Grande Premio Brazil položil Verstappenovi na oficiální tiskové konferenci FIA už tradiční otázku.

„Otázka pro Maxe. Změní se kvůli počtu trestných bodů váš přístup k tomuto víkendu?“

Verstappen na podobné otázky odpovídal už několikrát, a tak ho další stejný dotaz naštval.

„Děláte si legraci? Je to něco jako past? Tuhle otázku dostávám pokaždé, každý víkend,“ řekl Verstappen.

O chvíli později dostal Verstappen další tradiční otázku. Christian Nimmervoll z německého Motorsport-Total.com se ho zeptal, zda bude příští rok jezdit za Red Bull.

„Tuhle otázku jsem už taky v životě dostal!“ reagoval Verstappen. Na doplňující dotaz, že dotaz padl vloni na Red Bull Ringu, reagoval:

„Jo, myslím, že o tom nemusíme mluvit. Nevím, chcete, abych zopakoval, co jsem řekl loni? Já nevím. Je to stejná odpověď. Už si ani nepamatuju, co jsem říkal loni, vážně. Ale znovu opakuji, že na to opravdu nemyslím. Jen na to dobře jezdit, snažit se posouvat výkonnost a pak se soustředíme na příští rok.“

Verstappen bude mít na Red Bull Ringu speciální design helmy, který uvidíme i na jeho dalších dvou „domácích závodech“. Red Bull Ring patří Red Bullu, v Belgii a v Nizozemsku má Verstappen své kořeny.

„Ano, v minulosti jsme tu zažili spoustu skvělých závodů. Myslím, že některé z nich byly i nečekanými vítězstvími, takže svým způsobem možná ani tentokrát nejdeme do tohoto víkendu jako favorité. To je jisté.“

„Ale vím, že já i tým se vždy budeme snažit optimalizovat vše, co bude v našich silách. Vypadá to také na docela teplý víkend, takže bude každopádně těžké, aby pneumatiky vydržely.“

„Ale těším se, jsem tady, abych odvedl co nejlepší výkon a samozřejmě doufám, že budu na stupních vítězů.“



Foto: Red Bull, Max Verstappen