Dejme pravidlům čas, říká Alonso. Za horší předjíždění podle něj mohou i pneumatiky

Formule 1 vloni zavedla nová pravidla, která měla zlepšit předjíždění. Je ale letos situace skutečně výrazně lepší než před léty?

„Kdyby Red Bull neměl takový náskok, byl by to velmi zajímavý souboj se třemi nebo čtyřmi týmy v rozmezí 0,1 až 0,2 sekundy. A možná bychom pak říkali, že pravidla byla úspěšná,“ řekl Alonso pro BBC o závodě v Baku, který třeba Toto Wolff označil za nudný.

Pravidla vloni s trochou nadsázky přenesla přítlak zejména na podlahu, aby za vozem nevznikaly velké turbulence a vozy se k sobě dokázaly přiblížit. Alonsa, který je nejzkušenějším jezdcem v historii, se zeptali, zda to byl dobrý nápad.

„To je dobrá otázka,“ řekl jezdec Astonu Martin. „Existovalo velké očekávání, že se vozy k sobě dokáží přiblížit a startovní rošt bude trochu blíže u sebe, ale myslím, že tomu musíme dát trochu víc času.“

Na otázku, proč se mu letos zdálo předjíždění těžší, Alonso odpověděl, že po odstranění jezdců Red Bullu je to letos dost těsné.

„V kvalifikaci skončíte na místě, které si zasloužíte. Jak pak v závodě předjedete auto před vámi, které je jen o půl desetiny rychlejší než vy. Je to vaše přirozené pořadí. To je hlavní důvod.“

Podle Alonsa hraje roli také náchylnost pneumatik Pirelli k přehřívání, když se na ně hodně tlačí nebo když jezdec jede za jiným vozem.

„Mohlo by to být i pneumatikami. Stále se dost přehřívají, když jedete za autem. Musíte si dvakrát rozmyslet, kdy chcete být příliš blízko auta před vámi.“

Podle Hamiltona je na pravidlech nutné dále pracovat

Lewis Hamilton si nemyslí, že je F1 nudná. „Pro mě to není nuda. Každý den je pro mě výzvou snažit se dostat zpátky dopředu, takže z mého pohledu to rozhodně nuda není. Ale z pohledu fanouška, který sleduje závody, tomu rozumím, protože tu není taková konkurence, na jakou jsou možná v současné době zvyklí z NFL a NBA.“

F1 „se podle mě musí jako sport zlepšit,“ řekl Hamilton. „Už se snažili o to, aby byly týmy k sobě blíže, ale nikdy to nefungovalo. Jediné, co k tomu mohu říct, je, že pracujeme, jak nejvíc můžeme, abychom byli blíže, abychom jim poskytli více vzrušení.“

Hamilton věří, že F1 udělala správnou věc, když loni přepracovala design vozů, ale domnívá se, že před další plánovanou revizí pravidel v roce 2026 jsou nutné další změny.

„Podle mě je dobře, že zkoušíme nové věci. Myslím, že je důležité, abychom se i nadále posouvali kupředu a vyvíjeli se. Technologie se vyvíjejí. Je jen škoda, že stále vidíme stejné rozdíly mezi týmy. Nevím, jaké je řešení do budoucna, ale myslím si, že budeme muset pokračovat v úpravách těchto předpisů, jinak by to mohlo být stejné jako nyní po mnoho let – až do roku 2026.“