Déjà vu. Týmům opět vadí partnerství Haasu a Ferrari

Ve formuli 1 se v minulosti objevily týmy, které to zkoušely „jinak“. Virgin chtěl prorazit tím, že nebude využívat aerodynamický tunel ale jen počítačové simulace. Experiment nevyšel. V roce 2016 vstoupil do F1 Haas, který svou existenci postavil na dvou nohách – koupil si šasi od Dallary a maximum možných dílů od Ferrari.

Partnerství se rychle stalo trnem v oku soupeřů. V roce 2018 navíc skončil Haas na pátém místě v Poháru konstruktérů. V posledních letech se ale Ferrari i Haas propadly a téma tak nikoho nezajímalo – pozornost převzal spíše růžový mercedes od Racing Pointu.

Letos ale Ferrari vede šampionáty a Haasu se v porovnání s předešlými lety také daří o poznaní více. Aktuálně je sedmý, což by byl druhý nejlepší výsledek v historii týmu.

Změnila se ale ještě jedna věc. Haas má nově základnu přímo v Maranellu, kde probíhá vývoj vozu pod vedením bývalého inženýra Ferrari Simona Resty, který si přivedl řadu bývalých kolegů – mluví se o 25 lidech. Pro oba týmy win-win situace. Ferrari se muselo zbavit části zaměstnanců kvůli rozpočtovému stropu, Haas zase získal kvalitnější vývojovou kancelář. Nesdílí ale obě maranellské kanceláře informace?

Steiner (těžko říct, zda v nadsázce nebo vážně) uvedl, že oba týmy mají v Maranellu vlastní vchod. Ve skutečnosti sídlí Ferrari v nové budově u okruhu Fiorano. Sousedem Haasu je tým Ferrari, který staví hypercar pro Le Mans.

Tok informací může být legální – FIA nemá zařízení z filmů Muži v černém, aby vymazala inženýrům paměť. Pokud odejdou do jiného týmu, odnesou si s sebou i znalosti a informace. Nebyla ale výměna informací hlubší?

Podle Auto Motor und Sport tři týmy požádaly FIA, aby se na spolupráci Haasu a Ferrari podívala. Není potvrzené, o koho jde, ale podezření padá na Mercedes, Aston Martin, Alpine nebo McLaren.

Motorsport.com pak přináší stanoviska některých šéfů týmů. Podle Tota Wolffa je potřeba pravidla reformovat, aby se F1 vyhnula podobným diskusím.

Šéf McLarenu Andreas Seidl se domnívá, že by F1 měla v této věci postupovat tvrdě a zastavit jakoukoli formu spolupráce mezi týmy.

„Formule 1 by měla být šampionátem deseti konstruktérů, případně jedenácti nebo dvanácti, což znamená, že by nemělo docházet k žádnému přenosu jakéhokoli duševního vlastnictví, které souvisí s hlavním výkonem,“ řekl Seidl. „Maximálně by mělo být povoleno sdílet pohonné jednotky a vnitřní části převodovek. To je vše, nemělo by docházet ke sdílení žádné infrastruktury a tak dále.“

Pokud něco není možné hlídat, musíte to zakázat.

„Jakmile to povolíte, dochází k přenosu duševního vlastnictví na straně vozu a víme i od FIA, že je těžké to ohlídat. A pokud něco není možné hlídat, musíte to zakázat.“

„Je to ze dvou důvodů: protože to dělá B-týmy příliš konkurenceschopné ve srovnání s týmy, jako jsme my, a zároveň z toho těží i A-týmy, což je pro nás ještě znepokojivější.“

„My jen doufáme, že se vším tím dialogem, který probíhá i s F1, s FIA a také mezi několika týmy, se v příštích letech konečně dočkáme nějakých opatření, aby se tato situace napravila.“

Otmar Szafnauer z Alpine má také pochybnosti. „Haas je malý tým, který přes zimu poskočil z posledního na třetí místo. To je trochu překvapení. Čekal jsem, že se poměr sil s tak velkou reformou pravidel změní jen málo, protože upřednostňuje týmy, které mají více know-how a lepší infrastrukturu. Jsem ale přesvědčen, že FIA ​​případ prošetří a dospěje ke správným závěrům o tom, jak podobná jsou tato dvě auta.“

Steiner se tomu směje

Šéf Haasu na Seidlova slova reagoval svým typickým způsobem.

„Andreas naštěstí neřídí FIA, takže to může navrhnout, ale existuje řízení, které to bude definovat. V pravidlech jsou někdy věci, které když vám nevyhovují, nemůžete jít a změnit je.“

„Mercedes vyhrával mistrovství světa osm let v řadě, měl velmi silný motor a v pořádku, odvedli dobrou práci. Ale nikdo neřekl ‚hm, teď musíme změnit pravidla pro motory, protože Mercedes všechno vyhrává.‘ Je zde zavedeno řízení. A jestli si někteří lidé myslí, že mohou všechno změnit pouhými řečmi, tak si nemyslím, že se to stane.“

Klíčem může být čas

Trochu se zapomíná, že Haas nebo Alfa Romeo měly díky horším výsledkům více času v aerodynamickém tunelu. Oba se také velmi brzy soustředily na vývoj letošního vozu. Alfa Romeo možná i díky tomu postavila nejlehčí vůz na startovním roštu – má být až o 15 kg lehčí než Mercedes a Reds Bull.

Když už je řeč o tunelu. Haas ho sdílí s Ferrari, což může být další „bitevní pole“. A tady už nepůjde jen o Haas. Šéf týmu Alpha Tauri Franz Tost si myslí, že by bylo šílené z důvodů nákladů a udržitelnosti, kdyby byl každý tým nucen mít svůj vlastní aerodynamický tunel. Například Andreas Seidl má jiný názor, jak už bylo uvedeno výše.