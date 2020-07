Déjà vu roku 2014? Jak vypadá rozložení sil na poli výkonu pohonných jednotek

V dobách dominance Red Bullu zaznívaly hlasy, že je na F1 něco hodně špatně. O rozložení sil rozhodovala převážně aerodynamika. Formule 1 je ale motorsport, a tak by měl hrát větší roli právě motor. V roce 2014 dostali někteří to, co si přáli, ale nadšení z toho nebyli. Na čele se objevil Mercedes. Z jeho silné pohonné jednotky profitovali i zákaznici. Williams skončil třetí, McLaren pátý a Force India šestá.

V dalších letech se rozdíly mezi výrobci začaly snižovat – kromě Hondy, jejíž trápení asi není potřeba připomínat.

Někde od roku 2017 rozhodovala o rozložení sil opět převážně aerodynamika, protože rozdíly mezi pohonnými jednotkami byly poměrně malé.

Od roku 2018 se ale do čela začala dostávat pohonná jednotka z Maranella a jak dnes víme, minimálně po část loňské sezóny to nebylo vždy úplně v souladu s pravidly.

Pokud odmyslíme kontroverzní období Ferrari, byly podle Remiho Taffina rozdíly mezi výrobci do 20 koní.

V průběhu zimy ale došlo ke změně a do jisté míry k návratu k prvnímu roku hybridní éry. Mercedes má opět nejlepší pohonnou jednotku a opět je to vidět i na zákaznicích – zejména u Williamsu. Pohonná jednotka poskytuje výhodu především v jednom kole, a tak se nám williamsy dostávají do druhé části kvalifikace, ale v závodě je už jejich výkon slabší, i když podle jezdců za to může také přílišná citlivost vozu při jízdě v provozu.

Pokud se situace dramaticky nezmění, má se McLaren od příštího roku na co těšit, ačkoliv se nám opět otevírá filozofická otázka posledních let. Může tým s „cizím“ motorem vyhrát šampionát? Bohužel pro McLaren, v nejbližších letech se situace nezmění. Je prakticky vyloučeno, že by do F1 vstoupil nový výrobce v době, kdy budou platit současná pravidla. A ta budou platit nejspíše až do konce roku 2025.

Ferrari se po zavedení technických směrnic, druhého senzoru průtoku paliva a tajné dohodě propadlo.

Podle Auto Motor und Sport se Ferrari v důsledku zmíněných změn pokoušelo přes zimu přepracovat spalovací motor, ale mělo na to velmi málo času a to si vyžádalo svou daň.

Za současnou formou rudých monopostů ale nestojí jen pohonná jednotka. Šasi Ferrari zřejmě také není nejlepší a především bylo stavěno pro silný motor, který teď Scuderia nemá.

Kolik kdo ztrácí?

Odhadnout rozložení sil je po třech závodech poměrně obtížné. Podle Auto Motor und Sport je ale hrubý odhad takový, že Mercedes má o 25 koní více než Renault, 30 koní více než Honda a o 50 koní více než Ferrari. Další závody a další data tyto odhady upřesní.

Na rozdíly v pohonných jednotkách ukazují také časy a jejich srovnání s loňským rokem.

Tři týmy Mercedesu byly na Red Bull Ringu v průměru o 0,62 sekundy rychlejší ve srovnání s předchozím rokem. V Budapešti to bylo 1,75 sekundy.

U Renaultu a Hondy je pokrok skromnější. Oba týmy Renault byly v Rakousku v průměru o 0,48 sekundy rychlejší a v Maďarsku o 0,85 sekundy rychlejší.

U týmů Hondy to bylo 0,18 sekundy na Red Bull Ringu a 0,45 sekundy na Hungaroringu.

Týmy Ferrari, Haas a Alfa Romeo byly v průměru pomalejší než v roce 2019. Ve Spielbergu o 0,87 sekundy, v Budapešti o 0,1 sekundy.