Déjà vu: Albonovo šasi míří do továrny na opravu

V Austrálii boural v tréninku Alex Albon a poškodil si šasi. Tým neměl náhradní, a tak Albon dostal Sargeantovo šasi a to druhé zamířilo z Melbourne do Velké Británie na opravu a následně do japonské Suzuky. Dostal ho opět Sargeant. Tým argumentoval tím, že výměna šasí by stála dost času.

Sargeant boural v prvním tréninku. Šasi vydrželo, ale tým přišel o další díly a to včetně převodovky.

Po startu závodu pak kolidovali Ricciardo a Albon. Podle Autosportu zamíří šasi do továrny a poté se znovu vrátí do Asie pro Grand Prix Číny. Třetí šasi bude mít Williams až v Miami.

Šasi by mělo být poškozeno v pravé přední části poté, co vůz skončil v bariéře z pneumatik.