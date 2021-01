Defekty ze Silverstonu se nebudou s novými pneumatikami opakovat, věří Pirelli

Formule 1 velmi ráda dělá velké změny kvůli jednomu závodu. Letošní pneumatiky sice budou podobné jako ty v roce 2019 a 2020, ale Pirelli přesto upravilo jejich konstrukci, aby se neopakoval scénář z konce Velké ceny Velké Británie, kde měli defekt oba jezdci Mercedesu a Sainz.

Je ovšem otázkou, zda to bylo nutné. S upravenými pneumatikami nebyli jezdci při testech v trénincích spokojeni, musí se kvůli nim upravit vozy i nastavení a jsou těžší (celá sada o více než 2 kg).

V Silverstonu šli přitom jezdci problému naproti. Bottas, Hamilton, Sainz i většina ostatních stavěla ve 13. z 52 kol.

Bezpečnost především, a tak Pirelli nakonec provedlo úpravy. „To je cíl. Nechceme mít nikde žádný problém s pneumatikami,“ řekl Mario Isola, kterého cituje RaceFans.

Podle Isoly je Silverstone dobrá reference, protože pneumatiky tam dostávají hodně zabrat.

„Je trochu obtížné to vysvětlit. V našem oddělení máme různé testy k posouzení úrovně integrity. Dát vám přesné číslo je obtížné. Viděl jsem několik čísel a mohu vám říct, že je to jasný krok (oproti jiným tratím). Je to vidět. Nemluvíme o 5 % nebo o něčem podobném. To je pravděpodobně malé číslo. Je to jasný krok.“

„Máme několik testů, které pneumatiky namáhají po celé hodiny a je v nich vidět docela velký rozdíl. Je důležité pochopit, jak překlopit vnitřní testování na trať. Samozřejmě se snažíme udělat různé vnitřní testy, které napodobují to, co se děje na trati. Zrcadlit to, co se děje na trati, je konečný cíl každého testu v hale.“

„Ale jak říkám, není to tak snadné, protože musíte brát v úvahu zatížení, sklon kol, rychlost, tlak – startujete s určitým tlakem, stabilizujete se pod jiným tlakem. Můžete mít safety car a tlak spadnete, pak máte chladnější podmínky a všechno se změní. Snažíme se pomoci našich testů replikovat to, co se stalo ve venkovních podmínkách.“