Defekty v Kataru nezpůsobily úlomky zrcátka, potvrdilo Pirelli. Příčinu stále hledá

Od 30. kola leželo na cílové rovince zrcátko z vozu Alexe Albona, které po pár kolech přejel Valtteri Bottas. O chvíli později museli do boxu s defekty Lewis Hamilton a Carlos Sainz.

Mercedes už před pár dny potvrdil, že podle jeho analýzy nebyly trosky zrcátka příčinou defektu Hamiltonovy přední pneumatiky. K němu totiž došlo ještě předtím, než Bottas zrcátko přejel.

„Při pohledu na telemetrická data jsme si samozřejmě všimli, že ke ztrátě tlaku došlo ještě předtím, než Bottas na rovince narazil do zrcátka,“ řekl hlavní inženýr Pirelli F1 Simone Berra pro Autosport.

„K těmto defektům došlo na jiných místech okruhu, kvůli jiným úlomkům nebo z jiných důvodů.“

Pneumatiky z Kataru dorazily zpět do Itálie teprve před několika dny a ve čtvrtek se začalo vyšetřovat, co se stalo.

„Provedeme všechny obvyklé kontroly – podíváme se na průřez pneumatik, zkontrolujeme bočnici, provedeme testy únavové životnosti a zbytkové životnosti z hlediska únavové odolnosti.“

„Provádíme všechny testy a pak samozřejmě budeme informovat FIA a týmy o výsledku. Ale v tuto chvíli ještě nemáme žádné výsledky.“

„Vyšetřování probíhá a výsledky očekáváme nejdříve koncem příštího týdne. Úplné prohlášení bude pravděpodobně vydáno za čtrnáct dní.“

„Je to samozřejmě důležité. Je to důležité pro týmy. Je to důležité i pro nás. Chceme to udělat velmi podrobně, abychom pochopili, zda to byly trosky, nebo ne.“