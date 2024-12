Defekt Hamiltonovy pneumatiky nezpůsobily úlomky zrcátka, zjistil Mercedes

Od 30. kola leželo na cílové rovince zrcátko z vozu Alexe Albona, které po pár kolech přejel Valtteri Bottas. O chvíli později museli do boxu s defekty Lewis Hamilton a Carlos Sainz.

Pirelli každý defekt prověřuje, ale zprávu ještě neuveřejnilo. V případě Hamiltona ale už víme, že střepiny ze zrcátka příčinou nebyly. Potvrdil to Mercedes.

„Máme samozřejmě záběry, vidíme přesně, kdy se to zrcátko rozbilo, kdy se rozbilo na spoustu kousků,“ řekl šéf traťového inženýrství Mercedesu Andrew Shovlin ve videu, které tým uveřejnil. „Máme také data z vozu a v přímém přenosu měříme tlak v pneumatikách.“

„Můžeme překvapivě vidět, že Lewis začal ztrácet tlak ještě předtím, než do zrcátka narazil Valtteri. Z toho lze odvodit, že je nepravděpodobné, že šlo o defekt způsobený úlomkem. V tu chvíli jsme si to samozřejmě mysleli, protože to vypadalo, že k oběma událostem došlo prakticky současně.“

„Neznamená to, že nenabral nějaké úlomky jinde, ale musíme počkat, až Pirelli provede analýzu a vyšetřování.“

Vloni Pirelli po prvním tréninku objevilo poškození pneumatik, které souviselo s přejezdy přes obrubníky. Mikroskopická poškození (oddělování běhounu od kostry) se objevila na pneumatikách, které měly za sebou 20 či více kol. Před letošním závodem došlo k úpravě obrubníků a vše vypadalo v pořádku.

„V Kataru je levá přední pneumatika vystavena obrovské zátěži,“ řekl Shovlin. „Byly tam části pneumatiky, které se docela silně opotřebovávaly. Souvisí to s tím, že tam máte extrémně rychlé zatáčky, které se jedou na plno téměř 300 km/h. Jakmile budeme mít analýzu, budeme tomu rozumět trochu víc.“