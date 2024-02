Debut ve F1 přijde De Vriese pořádně draho. Prohrál soud a bude muset zřejmě splatit půjčku

Motorsport je velmi nákladná záležitost. Jezdci shánějí prostředky různými způsoby a to včetně půjček. De Vries si v roce 2018 půjčil od společnosti Investrand Jeroena Schothorsta na to, aby mohl pokračovat v závodění ve F2 u týmu Prema.

Bylo dohodnuto, že pokud se De Vries stane aktivním jezdcem F1 do roku 2022, Investrand si vezme 50 % jeho příjmů po dobu, kdy bude závodit na nejvyšší úrovni. Pokud by se do té doby do F1 nedostal, Investrand by půjčku odepsal.

De Vries odjel vloni deset závodů za AlphaTauri. Pokud by šlo jen o to, tak by nic splácet a platit nemusel. Dohoda počítala s tím, že bude debutovat ve F1 do roku 2022 a Investrand potvrdila, že testovací jízdy pro Mercedes za závodění samozřejmě nepovažuje.

Jenomže přišla Velká cena Itálie 2022 a Alexe Albona potrápilo slepé střevo. Do vozu Williamsu usedl Nyck De Vries.

Podle De Vriese šlo jen o záskok, takže se na to dohoda nevztahuje. Investrand to ale samozřejmě vidí jinak.

Na začátku loňského roku dal soud De Vriesovi za pravdu. Investrand ale nyní zdůrazňuje, že loňské řízení bylo především o získání informací a prvním krokem k hlavnímu případu, který se tento týden projednával u amsterodamského soudu. A ten podle Motorsport.com De Vries prohrál.

Soud potvrdil, že De Vries se nemůže odvolávat na svou smlouvu s Mercedesem o testování, která by převážila nad skutečností, že se v roce 2022 zúčastnil Grand Prix Itálie jako závodní jezdec v termínu stanoveném původní smlouvou. Bude tedy muset splatit půjčku ve výši 250 000 eur a úroky spolu s polovinou svého výdělku z AlphaTauri v roce 2023.

„Podpořili jsme Nycka v klíčovém okamžiku jeho kariéry, když to nikdo jiný nechtěl udělat,“ řekl Schothorst, kterého cituje Motorsport.com. „Jsem rád, že soudce nyní rozhodl v náš prospěch, i když mě samozřejmě mrzí, že tento postup byl nutný. Raději bychom dosáhli dohody bez procedur prostřednictvím jednání, ale bohužel naše pokusy o to Nyck a jeho právník rezolutně odmítli.“

De Vriesův právník potvrdil, že se jeho klient možná proti rozhodnutí odvolá.