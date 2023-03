Debut rudého hypervozu je tady! Nové Ferrari prošlo několika fázemi vývoje

Už v dnes startují na floridském Sebringu oficiální předsezonní testy světového vytrvalostního šampionátu FIA WEC. Pro Ferrari se jedná o první možnost pro porovnání výkonnosti nového italského hypervozu s konkurencí v nejvyšší třídě LMH. Rudý speciál 499P je prvním vozem od roku 1973, se kterým bude Ferrari v červnu v Le Mans bojovat o absolutní vítězství a vývojová fáze byla pochopitelně velmi intenzivní.

Vše začalo prvním shakedownem na domovském Fioranu. Pak už se během loňského podzimu nové hybridní Ferrari 499P prohánělo na příklad v Barceloně, Portimau či Monze, než bylo konečně oficiálně představeno v červených barvách během Ferrari Finali Mondiali v Imole. I poté dále probíhalo intenzivní testování. Ve španělském Aragonu došlo na první vytrvalostní zátěžový test a v únoru už se hypervůz od Ferrari poprvé svezl též na legendárním a pořádně hrbolatém americkém Sebringu.

Poslední testy probíhaly ještě na přelomu února a března znovu v portugalském Portimau, teď už je ale Ferrari nachystáno na Floridě na sobotní start oficiálních testů WEC. Příprava na velký debut však ani zdaleka neprobíhala jen na závodních tratích.

„Od simulátoru až po závodní okruh. Aplikovali jsme novou pracovní metodiku, které nám má přinést rychlý a spolehlivý hypervůz,“ uvedl pro oficiální web Ferrari Giuliano Salvi, manažer italské značky pro závodní programy sportovních vozů a testovací programy.

Od oznámení vstupu Ferrari s novým hypervozem do WEC v únoru 2021 až do současné chvíle prošel speciál 499P několika vývojovými fázemi. Na celém procesu se podílelo více než 30 inženýrů. Klíčová jsou pro Ferrari dvě data, tím prvním byl loňský 6. červenec, kdy se hypervůz 499P poprvé objevil na trati ve Fioranu. Tím druhým je letošní 17. březen, kdy si dvojice nových Ferrari pro třídu LMH odbude na Sebringu závodní debut.

„V principu můžeme hovořit o třech fázích vývoje. Koncept speciálu 499P jsme vyvinuli v simulátoru. Poté jsme paralelně začaly sbírat data z testů na simulátoru. A když se vývoj vozu na simulátoru dostal na určitou úroveň, přešli jsme k testování na závodní trati,“ vysvětlil Salvi.

Tratě pro testování nebyly vybírány náhodě. Ferrari je volilo podle určitých rozdílných charakteristik pro vyzkoušení různých aspektů nového vozu a také podle toho, kde bylo možné na okruhu strávit co největší množství času. Jak bylo zmíněno výše, vše začalo ve Fioranu. Poté se testy přesunuly do Imoly, Mugella a Vallelungy. Ferrari 499P následně jezdilo i na třech evropských tratích vhodných pro pořádání vytrvalostních testů, tedy na Paul Ricard, ve zmíněném Aragonu a dvakrát také v Portimau. Portugalská trať bude v tomto roce rovněž hostit jeden z podniků WEC (16. dubna), a to samé platí i pro další dvě testovací destinace Sebring (17. března) a Monzu (9. července). Oba vozy Ferrar 499P během testování ujely více než 24 000 km.

„Hypervozy mají po své homologaci omezený čas na testování, proto jsme se snažili co nejefektivněji integrovat všechny systémy a zlepšit spolehlivost jednotlivých komponent vozu.“

Celkově se vývoj vozu 499P odehrával ze 70% na závodních tratích a z 30% na simulátoru. Během vývoje byl též kladen velký důraz na sladění spolupráce elektromotoru na přední nápravě se spalovacím motorem umístěným vzadu. V těchto fázích došlo k řešení prvních potíží, které bylo podle vyjádření ze strany Ferrari úspěšné a umožnilo pokračování testování podle původního plánu.

Nyní dostane Ferrari další cenný čas na trati v rámci oficiálních testů WEC na Sebringu. Dnes bude testování probíhat od 14:45 do 16:45 a poté od 19:30 do 22:30. V neděli odstartuje první session v 15:00 a skončí v 18:30. Poté se bude testovat od 20:30 do 23:30. Bude se jednat o první faktické porovnání výkonnosti mezi vozy LMH a LMDh v rámci jedné třídy. Do „tábora“ LMH spadá kromě Ferrari ještě Toyota, Peugeot, Glickenhaus a Vanwall, zatímco vozy LMDh do WEC letos nasazují značky Porsche a Cadillac.