Debakl Haasu. Oba jezdci obsadí poslední řadu a doufají v déšť

Vloni Haas očekával, že v prvním závodě sezóny dost možná obsadí poslední řadu na startovním roštu. To se nestalo a pro americký tým to nakonec byla poměrně úspěšná sezóna. Letos v prvním víkendu sezóny je to ale přesně obráceně.

Oliver Bearman v prvním tréninku boural. Mechanici museli opravit jeho vůz ale také vyměnit pohonnou jednotku. Do druhého tréninku to však nestihli, a tak Bearman vyjel až v tom třetím, kdy se ale v prvním ostrém kole opět roztočil a skončil v kačírku. Na začátku kvalifikace pak musel skončit kvůli problémům s převodovkou.

Esteban Ocon obsadil předposlední místo, a tak oba jezdci odstartují do závodu z poslední řady.

Je možné, že roli hrál nedostatek dat kvůli tomu, že v trénincích jezdilo fakticky jen jedno auto. To připouští také Bearman, který se za to týmu omluvil.

„Bylo to těžké, upřímně řečeno trochu překvapivé v porovnání s tím, jak jsme vypadali v testech,“ řekl Ocon. „Historicky je to pro tým obtížná trať, ale nečekali jsme, že budeme tak daleko vzadu. V každém tréninku jsme udělali pokroky, což je povzbudivé, ale je jasné, že potřebujeme víc. Zítra je nový den a očekává se déšť. Pokusíme se z této příležitosti vytěžit maximum.“

„Další obtížný den s výkonnostními problémy, které jsme měli včera,“ řekl šéf týmu Ajao Komacu. „Pracovali jsme co nejvíce na zlepšení vozu, což se nám podařilo, ale nakonec to nestačilo. Hodně ztrácíme v rychlých zatáčkách, což jsme po testech v Bahrajnu nečekali, ale taková je v současné době realita a my musíme co nejrychleji najít řešení. Samozřejmě nám pomůže, když bude pršet, protože když je sucho, tak prostě nemáme tempo. Zítra do toho dáme všechno – nevzdáme to.“