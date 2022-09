De Vriesův snový debut. Noc před závodem probděl, nakonec získal první body!

Nyck De Vries dotáhl svůj snový debut ve formuli 1 do úspěšného konce, když dokázal Velkou cenu Itálie dokončit na devátém místě a při svém prvním startu získat hned dva body!

Šampion formule 2 z roku 2019 a formule E ze sezóny 2020-21 nahradil u Williamsu Alexandera Albona až před sobotním tréninkem poté, co se u thajského pilota projevil zánět slepého střeva.

Nizozemský pilot zazářil už v kvalifikaci, kde nejen, že porazil týmového kolegu Nicholase Latifiho, ale postoupil i do Q2, kde obsadil třinácté místo. Díky penalizacím soupeřů se na roštu posunul dokonce na osmou příčku.

V závodě pak ztratil jen jednu pozici, když dojel devátý. Po závodě byl ještě předvolán před sportovní komisaře za nekonzistentní jízdu za safety carem, za což ale dostal jen napomenutí.

„Celých posledních 24 hodin bylo jako sen. Neměl jsem opravdu moc času přemýšlet, protože všechno bylo tak ve spěchu,“ řekl de Vries.

„Měl jsem velmi špatný spánek, přecházelo to od nadšení k nervům a neodvážil jsem se ani podívat na monitoring spánku, protože jsem byl v podstatě celou noc vzhůru. Možná mi to ale pomohlo. Nemohl jsem přemýšlet a musel jsem se jen pustit do práce.

„Můj start nebyl nejlepší, ale na udržení pozice to stačilo, to pro mě bylo klíčové, abych se na začátku dostal do rytmu a neztratil pozici, protože pak jsou vaše pneumatiky špinavé a taháte za kratší konec.

„Proto jsem byl opravdu spokojen s naší strategií a s tím, jak jsme ji zvládli. Rychlost byla opravdu dobrá, auto bylo skvělé a mezi prvním a druhým stintem jsme udělali jen drobné změny. Hodně jsem tým žádal o pomoc, abych použil nástroje v autě pro ovlivnění vyvážení.

„Vím, že jsme měli trochu pomoc zvenčí s penalizacemi a vším dalším, ale tyhle body nám už nikdo nevezme.“

De Vries dostal během závodu varování za překračování limitů tratě. Nizozemec vyjížděl až za bílou čáru v dvojzatáčce Lesmo, po úpravě nastavení během zastávky se situace zlepšila.

„Na začátku závodu jsem opravdu nebyl spokojen s vyvážením v rychlých zatáčkách. Nutilo mě to vždy jet trochu zeširoka. Měl jsem problém s autem zatáčet, hlavně ve dvou Lesmo zatáčkách a byl jsem široký,“ vysvětluje.

„Po přenastavení klapky pro druhý stint jsem měl pocit, že vyvážení bylo lepší a pomohlo mi to k čistější a z pohledu traťových limitů bezpečnější jízdě.“

Před svým prvním závodem se de Vries dočkal slov podpory od řady závodníků, jeho krajan a vítěz závodu Max Verstappen mu dal také pár rad.

„(Verstappen) Byl milý. Včera večer jsme si psali, i dnes ráno. Lewis Hamilton mi pogratuloval, všichni mě velmi podporovali a byli velmi laskaví.

„Max ke mně přišel a řekl 'bude to v pohodě, bude to dobré. Měj jen dobrý start a dostaneš se přes to'. Vážím si této podpory, jsem také vděčný všem fanouškům, kteří za mě hlasovali jako za jezdce dne,“ dodal de Vries, který zastínil i svého týmového kolegu Latifiho.