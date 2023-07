De Vriese by mohl nahradit Alex Palou. Letos to ale určitě nebude

Ve hře o sedačku u AlphaTauri má být další jméno – španělská hvězda Alex Palou.

Alex Palou má 26 let a jako Španěl samozřejmě začínal svou kariéru v Evropě. Vidět jsme ho mohli v minulosti třeba v GP3 nebo evropské F3.

V posledních letech však působí v IndyCar. V roce 2021 vyhrál celou sérii a letos dominuje. Na kontě už má 377 bodů a náskok 110 bodů na Scotta Dixona a další pronásledovatele.

Palou už má zkušenosti také s F1. Je testovacím jezdcem McLarenu, takže si už vozy F1 vyzkoušel a vloni v Austinu absolvoval první páteční trénink.

Novinář Joe Saward na svém blogu píše, že se výkony Španěla velmi líbí Helmutu Markovi. Red Bull by mohl mít zájem posadit Paloua do AlphaTauri s tím, že by v budoucnu nahradil Péreze, jehož výkony nejsou v poslední době zrovna konzistentní.

Pokud by byl Palou skutečně ve hře, pak až od příštího roku. Letos má smlouvu v IndyCar a určitě by nechtěl odejít z dobře rozjeté sezóny.

Palou je zatím ale pouhou spekulací. Ve hře o sedačku u AlphaTauri jsou zcela určitě Liam Lawson (super formule) a Ajumu Iwasa (F2), kteří jsou v juniorském programu Red Bullu. Bez šance nemusí být ani Daniel Ricciardo, i když jeho angažování v italské stáji dříve Red Bull popřel.