De Vries v Alfě Romeo? Vasseurovi vadí jeho vazby na Mercedes. O jezdci rozhodne v říjnu

Haas a Aston Martin ještě musí potvrdit jezdecké sestavy, ale reálně zůstává jediná volná sedačka u Alfy Romeo. Tým hledá týmového kolegu pro Valtteriho Bottase.

Ve hře má být i šampion formule E Nyck de Vries. „De Vries mi připadá komplikovaný, protože je silně spojen s Mercedesem,“ řekl Vasseur pro RaceFans. „Je pro nás mnohem jednodušší jednat s někým, kdo má smlouvu s Ferrari, než s někým, kdo má smlouvu s Mercedesem.“

Stávající jezdec Antonio Giovinazzi má podle Vasseura stále šanci zůstat.

„V minulosti byl součástí dohody a bude součástí jednání s Ferrari. Máme velmi silné spojení a velmi otevřené diskuse a nikdy nebude problém jednat s Antoniem a Ferrari.“

Podle šéfa Alfy Romeo jsou ale ve hře také mladí jezdci. Jednou z možností je Kuan-jü Čou, který je zase členem juniorského programu Alpine. Přímo Alfa Romeo (respektive Sauber) má také svého vlastního juniorského jezdce. Theo Pourchaire je ale ještě dost mladý.

„Do konce září si uděláme dobrý obrázek o juniorské sérii. Antonio je součástí rodiny, udělal několik dobrých kroků. S rozhodnutím nespěcháme. Chci se soustředit na to, co děláme, dát jim čas, aby ukázali, co umí, všem, a rozhodnutí přijmeme pravděpodobně na začátku října.“