De Vries unikl časovému trestu. Je to záskok na poslední chvíli, uznali sportovní komisaři

Nyck de Vries musel po závodě před sportovní komisaře. Ti mu nakonec dali jen napomenutí.

Nyck de Vries v Monze zaskočil za nemocného Alexe Albona a byl to pro něj vydařený debut ve formuli 1. De Vries dojel devátý a získal tak pro Williams dva body – úspěch je to o to větší, že to bylo teprve počtvrté v sezóně, kdy stáj z Grove bodovala.

Je sice pravdou, že se závodu odstoupilo několik soupeřů a De Vries těžil z penalizací mnoha jezdců, ale v závodě neudělal žádnou větší chybu a na úspěch zadělal už v kvalifikaci, kde postoupil do druhé části.

Vlastně úplně bez chyb to nebylo. De Vries musel po závodě před sportovní komisaře kvůli nevyzpytatelné jízdě.

Během safety caru poměrně tvrdě brzdil mezi druhou a třetí zatáčkou a to v době, kdy by Čou těsně za ním.

Jezdec Williamsu se hájil tím, že na displeji volantu měl po druhém kole za safety carem z nějakého důvodu zobrazeno, že mu hrozí, že bude pod delta časem (jezdci musí dodržovat určitou rychlost – respektive čas). Ve stejnou dobu De Vries podle svých slov řešil problém s brzdami a byl v rádiovém spojení s týmem ohledně této záležitosti, takže nedostal žádné informace ohledně problému s deltou.

„Sportovní komisaři vzali na vědomí skutečnost, že jezdec byl náhradou ‚na poslední chvíli‘ za obvyklého jezdce týmu a o tomto víkendu řídil tento vůz poprvé ve třetím tréninku. Z tohoto důvodu se sportovní komisaři rozhodli udělit trest napomenutí místo vyššího trestu,“ uvedla FIA v zápise.