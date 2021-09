De Vries si zaslouží sedačku, ale my nejsme béčko Mercedesu, říká Capito

Toto Wolff v Zandvoortu uvedl, že nechce, aby jezdec Mercedesu jezdil s motorem Mercedes. Neměl by s tím však problém, pokud by Albon skončil jako jezdec Red Bullu. To se nakonec i stalo, i když... Red Bull sice Albona propustil ze svých služeb, ale i nadále s ním bude udržovat vztahy a není vyloučeno, že se v budoucnu k Red Bullu vrátí. Naplnilo se tak české přísloví, že vlk se nažral a koza zůstala celá.

Mercedes však měl ve hře ještě jeden zájem. Spekulovalo se, že by do Williamsu mohl přijít Nyck de Vries, což je, jak Mercedes rád opakuje, první nizozemský mistr světa v oblasti motorsportu (aut). De Vries se před pár týdny stal mistrem světa formule E s Mercedesem.

De Vriese bychom mohli ve F1 příští rok nakonec přece jen vidět. Je spojován s Alfou Romeo, i když kandidátů na sedačku vedle Bottase je více.

„Myslím, že Toto Wolff bude šťastný, že ho bude mít ve formuli E ještě jednu sezonu,“ řekl Capito, kterého cituje Motorsportweek.

„Na druhou stranu si myslím, že by si Nyck zasloužil místo ve formuli 1, o tom není pochyb. Jen pro nás, když musíme balancovat mezi mládím a zkušenostmi, má Alex oproti Nyckovi výhodu.“

Albon odjel 38 závodů ve F1, což je jen o osm více než Latifi, který by ho měl do konce roku překonat. Na druhou stranu závodil za dva týmy a díky práci v továrně Red Bullu má i další zkušenosti.

„Neznamená to, že by byl Nyck v příštím roce v sedačce horší, to vůbec ne, a myslím, že Toto nakonec chápe, že nejsme béčkový tým, nejsme satelitní tým, musíme přijímat rozhodnutí, která jsou pro nás správná, a on to plně respektuje.“

Capito připustil, že roli hrál také fakt, že se Albon a Latifi dobře znají. V roce 2018 byli týmovými kolegy ve F2 u týmu DAMS. Albon tehdy skončil v šampionátu třetí, Latifi devátý. Pro oba to byla druhá sezóna v šampionátu. Latifi pak zůstal ještě i třetí.

„Tam, kde se Williams právě nachází, se musíme ujistit, že máme dobré vztahy a komunikaci mezi oběma stranami garáže. V minulosti spolu pracovali, znají se, i to jsme brali v úvahu.“