De Vries si v Monze vyzkouší už třetí letošní vůz

Týmy musí ve dvou prvních pátečních trénincích nasadit mladé jezdce. Nyck de Vries se stal zdá se oblíbenou volbou zákazníků Mercedesu.

Ve Španělsku usedl de Vries za volant Williamsu, ve Francii si vyzkoušel Mercedes a tento pátek usedne v Monze za volant vozu Astonu Martin. V prvním tréninku nahradí Sebastiana Vettela.

Podle týmu Nyck de Vries „v rámci přípravy na trénink již absolvoval rozsáhlou práci na simulátoru v sídle AMF1 v Silverstonu.“

Jezdců, kteří mají na kontě maximálně dvě grand prix, uvidíme v sezóně více. Zatím jsme viděli kromě de Vriese ještě Liama Lawsona v Belgii ve voze AlphaTauri a dříve ve Španělsku Jüriho Vipse v Red Bullu.

Ferrari by mělo do konce sezóny nasadit Švarcmana. Piastri měl jezdit s Alpine, nyní to ale vypadá, že ho v tréninku neuvidíme vůbec nebo ho nasadí McLaren – pokud s ním Alpine ukončí spolupráci dříve než na konci roku, jak je plánováno. Některé týmy nasadí jezdce F2, která bude mít po Monze přestávku – dalším víkendem bude až Abú Dhabí.