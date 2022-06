De Vries si podle Williamsu zaslouží místo ve F1

27letý Nizozemec se během prvního tréninku na Velkou cenu Španělska poprvé představil v rámci víkendu velké ceny F1 a za volantem vozu FW44 si vedl velmi dobře.

De Vries byl o téměř desetinu rychlejší než závodní pilot Williamsu Nicholas Latifi.

O kvalitách současného testovacího a rezervního jezdce Mercedesu ví i hlavní inženýr Williamsu Dave Robson.

„Rychlost tam byla. Jeho schopnost porozumět pneumatikám a zajet správně výjezdové kolo byla skutečně působivá,“ řekl Robson.

„Také jeho zpětná vazba po tréninku byla velmi dobrá. Měl několik velmi cenných poznatků k vyvážení vozu, které souhlasily s tím, co jsme slyšeli od dvou závodních jezdců.

„Když uvážíme, že strávil ve voze jen hodinu, tak myslím, že odvedl opravdu dobrou práci. Nejen, že na simulátoru neměl moc času, ale pro jeho první jízdu jsme mu také nasadili tvrdší sadu, o které jsme věděli, že pro něj bude trochu obtížná.

„Dalo mu to ale příležitost odjet velké množství kol. Jít pak hned na kvalifikační sadu, to je velká výzva pro všechny. Na časech na kolo ale můžete vidět, že odvedl velmi dobrou práci.

„Chytil příležitost za pačesy a myslím, že by měl být hrdý na to, co předvedl. Všechno, co udělal, bylo velmi dobré. Nešlápl vedle, absolvoval inženýrský program, který jsme od něj potřebovali, což bylo pro nás nejdůležitější.

„Rozhodně má to, co potřebuje, aby se stal naprosto špičkovým závodníkem. Místo na roštu si zaslouží, to ale hodně lidí.“