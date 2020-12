De Vries se s formulí 1 velmi rychle sžil

Šampion formule 2 z roku 2019 letos závodil ve formuli E a v evropské Le Mans sérii. Na okruhu Yas Marina testoval pro Mercedes a se ztrátou dvou desetin sekundy na nejrychlejšího Fernanda Alonsa skončil druhý.

„Dnešek byl velmi výjimečný, když jsem absolvoval svůj debut ve formuli 1. Neuvěřitelné auto, je jako z jiné planety. Můžete brzdit tak pozdě a při průjezdu zatáčkou si udržet tolik rychlosti. Byla to skutečně radost řídit,“ rozplýval se de Vries.

„Jsem vážně spokojen se svým pokrokem v průběhu dne a s prací, kterou jsme odvedli. Byl jsem překvapen, jak rychle jsem se ve voze cítil dobře. Tým mě velmi podpořil, dělali všechno pro to, abych se cítil co nejpohodlněji. Velké díky Mercedesu za tuto jedinečnou a speciální příležitost, byl to skvělý den v autě,“ dodal Nizozemec.

Vandoorne byl dopoledne nejrychlejší

Mistrovský Mercedes W11 si v úterý kromě de Vriese vyzkoušel také Stoffel Vandoorne, který v dopolední části zajel nejrychlejší čas. Bývalý pilot McLarenu ve formuli 1 odjel v rámci testovacího dne 82 kol a skončil třetí se ztrátou asi čtvrt sekundy na de Vriese. Kvůli marketingovým závazkům ale nemohl absolvovat celou odpolední část testů.

„Ve W11 jsem si užil spoustu zábavy. Absolvoval jsem spoustu kol v rámci krátkých i delších jízd. Byl to klidný den a v dopolední části jsem byl zároveň nejrychlejší. Chci velmi poděkovat týmu, že mi dal tuto příležitost, protože šance řídit mistrovský monopost F1 nepřichází často a je velmi unikátní,“ řekl Vandoorne.

„Byla pro mě velká čest řídit W11, byl to opravdu skvělý den. Odpoledne jsem musel skončit trochu dříve, protože kvůli PR povinnostem jsem musel jet na letiště, přesto jsem ale velmi spokojen s dnem, který jsem absolvoval ve voze a jsem rád za příležitost na konci roku řídit W11.“