De Vries se o svém prvním startu ve velké ceně F1 dozvěděl, když si vychutnával kávu

Hektické sobotní ráno zažil v Monze Nyck de Vries. Když v paddocku pil kávu, dozvěděl se, že jej čeká v barvách Williamsu první start ve velké ceně formule 1. Na přípravu měl přitom jen hodinu a půl.

Alexander Albon kvůli zánětu slepého střeva nemůže nastoupit ve zbytku víkendu Velké ceny Itálie. V kokpitu Williamsu jej nahradí Nyck de Vries, kterého tak čeká první start ve velké ceně F1.

Nizozemec, který je šampionem formule 2 z roku 2019 a mistrem světa formule E ze sezóny 2020-21, v pátek nastoupil v prvním tréninku za Aston Martin.

Pro třetí trénink usedl do Williamsu FW44 a v kvalifikaci hned zazářil postupem do Q2 a porážkou Nicholase Latifiho. Díky penalizacím soupeřů bude na roštu stát na osmé pozici!

De Vries právě relaxoval v Paddock Clubu, když ho kontaktoval hlavní stratég Mercedesu James Vowles s tím, že Albonova účast je nejistá. Okamžitě proto zamířil do Williamsu a zúčastnil se briefingu, než bylo oficiálně oznámeno, že Albon nenastoupí.

„Byl jsem na kávě v Paddock Clubu, bylo to brzy ráno,“ odpověděl Autosportu, jak se dozvěděl o své šanci.

„S cappuccinem jsem sledoval stupně vítězů F3. Pak mi zavolal James Vowles a já musel rychle do Mercedesu, kde byli všichni šťastní. Trochu jsem se snažil krotit očekávání a říkal jsem, ať počkáme.

„Šel jsem do Williamsu a Alex byl bohužel nemocný, snad se ale brzy vrátí a rychle se uzdraví. A pak se během briefingu o třetím tréninku ukázalo, že budu ve třetím tréninku a po zbytek víkendu ve voze. To všechno se stalo jen hodinu a půl před třetím tréninkem, takže nebylo moc času se do toho dostat.“

De Vries je rezervním pilotem Mercedesu, Williamsu a Astonu Martin. Za volantem všech tří vozů se už letos v rámci víkendů F1 objevil v pátečních volných trénincích. Ve Španělsku řídil právě Williams, ve Francii Mercedes a v pátek na Monze Aston Martin. Nizozemec přitom podle svých slov nečekal, že se právě přes pozici rezervního pilota dočká závodní premiéry.

„Trávíte spoustu času cestováním a nikdy k tomu nedojde, takže skoro ztrácíte naději, že k tomu dojde. A to nebylo ani v pátek, ale velmi pozdě v sobotu, takže to bylo na poslední chvíli. Možná to ale bylo dobře, protože pak nemáte šanci přemýšlet a musíte se do toho pustit.“

Během hodinového třetího tréninku přitom není čas vyzkoušet vše potřebné.

„Ve třetím tréninku máte jen dvě jízdy, protože máte dvě sady pneumatik. A nejedete žádný delší úsek. Takže není čas se do toho pomalu dostávat, musíte na sebe tak nějak tlačit, přinutit se a rychle se naučit, abyste se připravili na kvalifikaci. A myslím, že jsme v tom odvedli dobrou práci.“