De Vries potvrdil jednání s Markem. Budoucnost v F1 ale nemá pod kontrolou

Nyck de Vries potvrdil, že jedná s poradcem Red Bullu Helmutem Markem o možném budoucím angažmá ve formuli 1 u týmu AlphaTauri.

Po povedeném debutu ve formuli 1, kdy minulý víkend v Monze na poslední chvíli nahradil u Williamsu Alexandera Albona a při svém prvním startu získal body za deváté místo, se de Vriesovi otevřely dveře do F1 hned u několika týmů.

Kromě Williamsu a Alpinu by se mohl šampion formule 2 z roku 2019 a mistr světa formule E ze sezóny 2020-21 připojit také k Red Bullu. Podle svých slov ale není v pozici, kdy si může vybrat.

Pokud by se připojil k AlphaTauri, Pierre Gasly by zamířil do Alpinu. Pokud ale Francouz zůstane týmovým kolegou Júkiho Cunody, de Vries bude na seznamu kandidátů na místo Fernanda Alonsa, který z Alpine odchází do Astonu Martin.

Alpine na příští týden plánuje test na Hungaroringu s loňským vozem, ve kterém by se měli představit de Vries, Antonio Giovinazzi, Jack Doohan a Colton Herta.

De Vries navíc zůstává ve hře o sedačku u Williamsu. Tam by jeho soupeřem mohl být Logan Sargeant, který ale bude ještě v posledním podniku sezóny formule 2 bojovat o potřebný počet bodů pro superlicenci.

„Nevím, zda jsem v tak luxusní pozici, že si mohu vybírat. Do značné míry to nemám pod kontrolou. S Williamsem jsem jednal už dlouho a minulý víkend jsem s ním také debutoval,“ řekl de Vries v nizozemském televizním pořadu Humberto op Zaterdag.

„Byl by to logický krok. S Alpinem jsme v kontaktu od července a příští týden s nimi budu testovat v Budapešti. Letím tam v pondělí.

„A jak média zaznamenala, jel jsem do Rakouska, abych se setkal s Helmutem Markem. To jsou fakta.“

Sám de Vries podle svých slov nepreferuje žádný z týmů a bude spokojen s kteroukoliv možností, která je aktuálně na stole.

„Ať už získám stálou sedačku kdekoliv, budu s tím velmi spokojen. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet v následujících dnech a týdnech. Jak jsem řekl, není to úplně v mé režii. V tomto světě není všechno o výkonnosti, teď mám ale formu. To dělá rozdíl, ale nezaručuje to místo. Tak daleko ještě nejsme.“

Úspěšný víkend v Monze pro de Vriese podle jeho slov skončil v neděli večer a od pondělí se už soustředil na budoucnost.

„Samotný víkend byl fantastický a utekl velmi rychle. Byl to splněný sen a zakončili jsme ho úspěšně. To, co se dělo potom, jsem si opravdu nedokázal představit.

„V pondělí odpoledne jsem se sám poměrně rychle vrátil zpět do reality. Mám teď plné ruce práce ohledně budoucnosti. Ale všechny zprávy a gratulace, které jsem obdržel, byly velmi výjimečné. Je hezké dostávat od všech takovou podporu.“