De Vries má žlutou kartu. Pokud přijde výměna, Ricciardo ve hře nebude, potvrdil Marko

Red Bull není po pěti úvodních závodech spokojený s výkony Nycka De Vriese. Pokud ho někdo v průběhu sezóny nebo v příštím roce nahradí, nebude to Daniel Ricciardo.

Podle zdrojů serveru Motorsport.com dal Helmut Marko De Vriesovi jasné ultimátum: Nizozemec musí do Velké ceny Španělska, která se pojede na začátku června, dosáhnout lepších výsledků, jinak bude šance na jeho výměnu „velmi vysoká“.

Red Bull má nyní ve svých službách Daniela Ricciarda. Nedávno si měl zkoušet sedačku ve Faenze, což posílilo spekulace, že by mohl právě on nahradit De Vriese, pokud bude potřeba.

„V následujících třech závodech se nic nestane,“ uvedl Helmut Marko pro F1 Insider.

„Mluvili jsme s de Vriesem a on je stejného názoru jako my – musí se zlepšit. Ztráta na týmového kolegu Júkiho Cunodu, který odvádí skvělou práci, je příliš velká. Řečeno fotbalovou terminologií dostal Nick žlutou kartu, ale ještě ne červenou. Pokud se zlepší, výměna nebude na stole.“

Pokud by se De Vries nezlepšil, byla by podle Marka ve hře jiná jména, než je Daniel Ricciardo. Marko by hledal v řadách juniorských jezdců Red Bullu.

„Konkrétně mluvíme o Liamovi Lawsonovi a Ajumu Iwasovi. Ricciardo není ve hře,“ potvrdil Marko.

Podobně na tom je také Mick Schumacher. „Je to jezdec Mercedesu a v našich plánech nefiguruje.“

Liam Lawson byl vloni třetí ve formuli 2. Letos jezdí v super formuli v Japonsku. Kromě toho si vloni v pátečních trénincích vyzkoušel vozy AlphaTauri i Red Bullu.

Ajumu Iwasa jezdí druhým rokem ve formuli 2 za tým DAMS. Vloni byl pátý, letos mu zatím patří třetí místo.