De Vries končí, od GP Maďarska by ho měl vystřídat Ricciardo, píší v Nizozemsku

Podle nizozemského deníku De Telegraaf, ale i dalších médií, se Red Bull rozhodl pro změnu jezdecké sestavy u týmu AlphaTauri. Nycka de Vriese by měl vystřídat zkušený Daniel Ricciardo.

Spekulace, že Nyck de Vries nedokončí letošní sezonu s týmem AlphaTauri, v posledních týdnech nabíraly na síle. Nizozemský deník De Telegraaf dnes přišel s informací, že je konec de Vriese na základě několika zdrojů prakticky jistý.

Podle deníku by měl Nizozemce do konce letošní sezony v týmu AlphaTauri vystřídat Daniel Ricciardo, rezervní jezdec Red Bullu, který momentálně v Silverstone testuje nové pneumatiky Pirelli. K výměně by údajně mělo dojít okamžitě, takže by Australan měl závodit už v nadcházející Velké ceně Maďarska.

Pokud se informace deníku De Telegraaf potvrdí, ukončí de Vries, jenž v F1 debutoval vloni s Williamsem v Monze, své angažmá v italském týmu po deseti odjetých závodech s nulou na bodovém kontě.

Naopak pro Ricciarda by šance u AlphaTauri mohla vést k restartu jeho kariéry, která se zadrhla vloni poté, co s ním McLaren předčasně rozvázal smlouvu.