De Vries doplatil na nedostatek testování před sezonou a neznalost okruhů, tvrdí Tost

Šéf týmu AlphaTauri Franz Tost promluvil o důvodech, které vedly k tomu, že se italská stáj rozhodla nahradit Nycka de Vriese zkušenějším Danielem Ricciardem.

Pouze deset závodů. Přesně tak dlouho trvalo angažmá Nycka de Vriese u týmu AlphaTauri, ke kterému se před letošní sezonou přesunul.

Na adresu nizozemského pilota nyní promluvil i týmový boss AlphaTauri Franz Tost.

Podle něj de Vries doplatil na nedostatečnou přípravu, která předcházela jeho debutu v barvách stáje AlphaTauri.

„S Nyckem velmi soucítím, věřte mi, že to bylo opravdu velmi těžké rozhodnutí, protože Nyck je fantastický člověk. Vyhrál šampionát formule 2 a byl mistrem světa formule E,“ prohlásil Tost v rozhovoru pro maďarský web Formula.hu.

„Musím říct, že F1 se v posledních letech výrazně změnila. To znamená, že pokud do ní přichází nový mladý jezdec, musí být opravdu velmi profesionálně připraven. Na začátku sezony jsme s Nyckem sice udělali několik testů, ale ne tolik, kolik by možná bylo potřeba,“ přiznal zkušený týmový šéf, který je v čele týmu z Faenzy již od sezony 2006.

Tost rovněž uvedl, že velkou nevýhodou de Vriese byla také neznalost řady okruhů.

„Na začátku sezony byla spousta okruhů, na kterých nikdy nezávodil. Například v Saúdské Arábii, Miami nebo Melbourne. Pak jsou zde víkendy se sprintem, v rámci kterých po prvním tréninku hned následuje kvalifikace,“ přidal Tost další faktory, které hrály v neprospěch Nizozemce.

„Kvůli těmto věcem je pro nováčky těžké podávat dobré výkony. Startovní pole F1 je navíc nyní velmi konkurenční. Nenajdeme v něm ani jednoho jezdce, který by si své místo nezasloužil,“ je přesvědčen 67letý Ital.