De Vries, Delétraz a další piloti se zúčastnili testů WEC v Bahrajnu

Nováčkovských testů se zúčastnilo ve všech třídách LMP 1, LMP 2, LMGTE – PRO a LMGTE – AM šestnáct vozů z celkového počtu jednatřiceti startujících speciálů v sobotní osmihodinovce. Každý tým mohl pozvat na testování defacto libovolného pilota, právo volby čtyř jezdců pro testy však mělo také vedení šampionátu WEC, které mimo jiné nominovalo Nycka de Vriese pro testování tovární Toyoty LMP 1.

Nyck de Vries zažívá zajímavý rok ve své kariéře. Čtyřiadvacetiletý Nizozemec a bývalý člen juniorského programu McLarenu se stal šampionem formule 2, začal závodit pro Mercedes ve formuli E a ve světovém vytrvalostním šampionátu pomohl ve Fudži stáji Racing Team Nederland k jejímu prvnímu vítězství v LMP 2. Úspěšnou sezónu 2019 zakončil de Vries testováním vozu, který vyhrál poslední dva ročníky 24 hodin Le Mans.

De Vries během testů, které v neděli dopoledne komplikoval na Bahrajn nezvykle silný déšť, usedl do Toyoty TS050 Hybrid #8, kterou normálně sdílejí Sébastien Buemi, Kazuki Nakadžima a Brendon Hartley. Nizozemec absolvoval celkem 43 kol a jeho nejlepší čas měl hodnotu 1:44.561. Pro srovnání, nejlepší víkendový čas 1:42.396 zajel v páteční kvalifikaci Bruno Senna s prototypem týmu Rebellion Racing a nejlepší kvalifikační čas Toyoty 1:42.986 zajel Brendon Hartley. Nejlepší kolo závodu mělo hodnotu 1:45.240 a postaral se o něj Jordan King s Ginettou G60-LT-P1 AER #5.

Kromě de Vriese testoval hybridní Toyotu také člen juniorského programu japonské stáje Kenta Jamašita, letošní šampion seriálu Super GT. Pro Jamašitu zajistila Toyota pro sezónu WEC 2019/2020 sedačku ve třídě LMP 2 u dánské stáje High Class Racing, talentovaný Japonec tak sbírá zkušenosti se sportovními prototypy a Toyota s ním podle všeho počítá směrem k nové kategorii „hypervozů“. Jamašita ze všech nováčků v LMP 1 během testů zajel vůbec nejlepší čas 1:44.075. V neděli byl rychlejší než on pouze stálý pilot Toyoty Kamuj Kobajaši, který v regulérním testování s vozem #7 ujel 75 kol.

Toyota dala šanci také Thomasi Laurentovi, bývalému pilotovi týmů Jackie Chan DC Racing a Rebellion Racing, kterého japonská stáj dostala pod „svá křídla“. Laurent v sezóně 2019/2020 závodí v LMP 2 pro tým Signatech Alpine a během nedělních testů s prototypem TS050 Hybrid absolvoval 34 kol. Jeho nejlepší čas měl hodnotu 1:44.514.

V LMP 1 se nedělních testů zúčastnil také tým Rebellion Racing s prototypem Rebellion R13 Gibson. Ten si v Bahrajnu vyzkoušel dvaadvacetiletý Švýcar Louis Delétraz, bývalý pilot stáje Charouz Racing System a účastní osmašedesáti závodů formule 2. Delétraz najezdil s prototypem LMP 1 bez hybridního pohonu celkem 48 kol a dosáhl na nejlepší čas 1:45.217.

Zajímavým účastníkem testů ve třídě LMP 2 byl šestačtyřicetiletý Dán Jan Magnussen, otec Kevina Magnussena z týmu Haas. Magnussen po sezóně 2019 v zámořském šampionátu IMSA WeatherTech Sportscar Championship po šestnácti letech opustil řady továrního týmu Corvette Racing a v příští sezóně by měl být účastníkem nově vniklého dánského šampionátu vozů TCR.

Magnussen se však nechce stáhnout ze scény vytrvalostních závodů a po mnoha účastech v Le Mans s vozy GT by nyní chtěl na okruh La Sarthe vyrazit s prototypem LMP 2. Z tohoto důvodu Magnussen v Bahrajnu testoval Orecu 07 Gibson dánské stáje High Class Racing, která by do Le Mans chtěla nasadit dva vozy. Dánský pilot při své debutu za volantem současného vozu LMP 2 absolvoval 30 kol a jeho nejlepší čas měl hodnotu 1:50.568. Nejlepší čas testů v LMP 2 1:46.855 zajel Will Stevens s Orecou týmu Jackie Chan DC Racing.

