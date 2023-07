De Vries byl od počátku brán jako záskok, tvrdí Horner

Podle Christiana Hornera Nyck de Vries vzhledem ke svému věku nepasoval do juniorského programu Red Bullu.

Kariéra Nycka de Vriese byla roky spojena s Mercedesem.

Když však vloni v září Nizozemec zaujal svět F1 svým vynikajícím výkonem v GP Itálie, kde zaskakoval u Williamsu za indisponovaného Alexandera Albona, dostal se i do hledáčku Red Bullu, který mu po jediném závodě v královně motorsportu nabídl sedačku v AlphaTauri.

Spolupráce s Red Bullem však pro de Vriese neskončila úplně šťastně. Osmadvacetiletý Nizozemec byl totiž po deseti odjetých závodech nahrazen Danielem Ricciardem.

Velký podíl na tom, že de Vries dostal šanci u AlphaTauri, měl především konzultant Red Bullu pro motorsport Helmut Marko. Naopak zdrženlivější byl v tomto ohledu šéf týmu Red Bull Christiana Horner, který nyní na adresu Nizozemce pronesl několik slov.

„Vše se odehrálo trochu rychleji, než jsme očekávali,“ uvedl Horner v podcastu F1 Nation o událostech spojených s výměnou de Vriese. Jejich součástí byl i test pneumatik Pirelli, v rámci kterého si Red Bull ověřil formu de Vriesova nástupce Ricciarda.

„Před testem proběhla určitá diskuse s Danielem. Řekli jsme mu: ,Podívej, situace s Nyckem se nevyvíjí tak, jak bychom doufali. Pokud test půjde dobře, bral bys tuto šanci?‘ A jeho odpověď byla, že ano. Byl připraven udělat krok zpět, aby se následně pokusil udělat dva kroky vpřed,“ přiblížil Horner.

„Nyck je velmi schopný jezdec, šampion formule E a formule 2 a má samozřejmě spoustu zkušeností. Z hlediska věku ale již není mladým jezdcem. Neviděl jsem to tak, že by zapadal do juniorského programu. Vždycky proto byl provizorní variantou,“ dodal šéf týmu Red Bull.