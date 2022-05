De Vries a Vips nastoupí v Barceloně do prvního tréninku

Podle sportovních pravidel musí týmy do dvou pátečních tréninků nasadit „mladého jezdce“. Mělo by to být vázáno na oba vozy, takže mladík nebo mladíci by měli vystřídat oba závodní jezdce (každého jednou).

Lze očekávat, že mladíky uvidíme především v evropských závodech. Píšeme sice o mladících, ale pravidla hovoří konkrétně o jezdci, který samozřejmě má příslušnou licenci ale neodjel více než 2 závody ve F1.

Williams nasadí v Barceloně jezdce Mercedesu Nycka de Vriese, který v roce 2019 vyhrál F2 a aktuálně je úřadujícím mistrem světa formule E. De Vries by se mohl v budoucnu objevit i ve F1. V tréninku nahradí Albona.

Red Bull pak nasadí jezdce formule 2 a člena svého juniorského programu Jüriho Vipse, který je ve F2 aktuálně osmý. V tréninku nahradí Péreze.

Zajímavé bude sledovat, koho nasadí ostatní týmy. Například Ferrari má nasadit v sezóně Roberta Švarcmana. S ruskými jezdci je to nyní „složité“, a tak Švarcman jezdí s izraelskou licencí.