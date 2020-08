Davida Schumachera u týmu Charouz ve F3 nahradí pro zbytek sezóny Michael Belov

Михаэль Белов примет участие в трех финальных этапах Ф3. Он будет выступать за команду Charouz Racing System.

—@MichaelBelov3 will take part in the final three rounds of the @FIAFormula3. He will drive for the @charouzracing.



