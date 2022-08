David Schumacher kritizuje F2 a F3. Podle něj fungují špatně

Posledními bratry nebo příbuznými se stejným příjmením byli Michael a Ralf Schumacherovi. Nyní k tomu nemusí mít daleko bratři Leclercové. Arthur Leclerc podává ve F3 solidní výkony. Aktuálně je třetí a za sebou má podporu Ferrari.

Uvidíme ve F1 také bratrance Schumacherovy? David Schumacher, který je synem Ralfa Schumachera, se snu o F1 nevzdává. Nyní to však zkouší pro značně obtížnější cestě – závodí v DTM.

„Stále je mým cílem dostat se jednoho dne do formule 1,“ řekl Schumacher v rozhovoru pro Motorsport-Total. „Otázkou je, jak se tam dostat. Není to možné bez formule 2 a formule 3. K tomu ale potřebujete sponzory.“

Schumacher už ve F3 jezdil. V roce 2019 odjel dva závody za Campos. O rok později závodil část sezóny (12 závodů) za český tým Charouz Racing System a zbytek sezóny odjel za Carlin. Vloni usedl za volant vozu Trident, se kterým vyhrál na Red Bull Ringu a získal druhé místo ve Spa. Celkově skončil 11. Letos v Imole opět jel za tým Antonína Charouze. Jeho cílem je dostat se do formule 2.

„Za konkurenceschopný kokpit ve formuli 2 musíte v dnešní době zaplatit více než dva miliony eur za sezónu – dvakrát tolik než v DTM – aniž byste mohli sponzorům nabídnout jakoukoliv mediální návratnost.“

„Formule 2 a Formule 3 odvádějí opravdu špatnou práci. O tyto šampionáty, kde potřebujete tolik peněz, není skoro žádný sponzorský zájem. Nikdo se na ně nedívá.“

„Formule 1 je v mnoha zemích vysílána na neplacených kanálech, ale formulové série nikoliv. Potřebujete placenou televizi – a za její sledování musíte platit. Kolik lidí to dělá u dvou sérií? Zapnu televizi a sleduji formuli 1 na neplaceném kanále.“

„Určitě se to musí trochu zlepšit, aby byly tyto šampionáty zajímavější.“

„Po formuli 3 byl můj plán jít do formule 2. Hledali jsme sponzory, ale žádného jsme nenašli. Nebo jsme jich pár našli, ale nestačilo to na pokrytí celé sezony. Bylo to prostě příliš drahé.“

S pomocí svého otce Ralfa Schumachera se Davidu Schumacherovi podařilo získat místo v juniorském programu Mercedesu v DTM. Ani tam se mu však příliš nedaří. Na kontě má mnoho nedokončených závodů. Nejlépe byl zatím 14. na Lausitzringu.

„Prostřednictvím mého otce bylo možné se s těmito lidmi spojit. To bylo docela dobré. Ale nakonec musím ukázat časy na kolo. Moje jméno nezaručuje časy na kolo. Myslím, že se mi to podařilo,“ říká sebevědomě a odkazuje na test mladých jezdců v Le Castellet na konci roku 2021, ve kterém podle svých slov přesvědčil rozhodující činitele Mercedesu. „Pak jsme od Mercedesu dostali skvělou smlouvu.“

Další plány Schumacher nemá. Jednou z možností je samozřejmě zůstat v DTM. „Letos jsem v DTM. Na to se soustředím. Uvidíme, co se stane příští rok.“

Podle Scumachera je DTM pro sponzory zajímavější než formulové juniorské série.

Z DTM do F1 se dokázal v minulosti dostat Paul di Resta. „Známost DTM je v tomto ohledu velkou pomocí,“ říká Schumacher, „ale nejsem si jistý, zda mi auto pomůže naučit se něco pro závody monopostů.“

Zatím posledním jezdcem, který z DTM přešel do F1, byl letos Alex Albon. Ten jezdil v sérii s vozem Ferrari a dokázal i vyhrát závod. Ve F1 ale nebyl letos nováčkem. Do DTM si spíše odskočil v sezóně, kdy v královně motorsportu nesehnal místo.