David Sanchez by měl po krátké anabázi u McLarenu zamířit k týmu Alpine

David Sanchez, který si v padoku F1 udělal jméno jako respektovaný aerodynamik, skončil u McLarenu na konci března po pouhých třech měsících poté, co jeho role v týmu, kde byl jedním z technických ředitelů, nenaplnila původní očekávání.

McLaren získal bývalého pracovníka Ferrari Sancheze již před více než rokem, ale Francouz následně musel kvůli nucené dovolené čekat až do prvního ledna letošního roku, než se mohl ke stáji z Wokingu oficiálně připojit.

Jak již bylo uvedeno, angažmá u McLarenu pro něj mělo velmi krátké trvání a nyní je tak Sanchez opět bez práce v F1.

To by se však mohlo brzy změnit. Jak uvedl japonský web Auto Sport Web, Francouz by měl mít zamířeno do trápícího se týmu Alpine.

Francouzský tým nedávno prošel restrukturalizací technického oddělení, když jej opustili technický ředitel Matt Herman a šéf pro aerodynamiku Dirk de Beer.

Pozici technického ředitele budou nově zastávat tři osoby. Technickým šéfem pro inženýrství bude nově Joe Burnell, technickým ředitelem pro aerodynamiku bude David Wheater, zatímco Ciaron Pilbeam bude zodpovídat za celkovou výkonnost.

Týmu však chybí hlavní technický lídr, a tím by mohl být právě David Sanchez.

Nevracel by se přitom do úplně neznámého prostředí, když v Enstone působil před necelými dvaceti lety, tedy v době, kdy byl tým znám jako Renault.

Japonský server nicméně upozorňuje na to, že se Sanchez k Alpine nemůže připojit dříve, než na začátku srpna – kvůli další nucené dovolené, která souvisí s jeho předchozí smlouvou u McLarenu.