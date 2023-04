Dáte si gin z ovsa? Bottas ho vyrábí ve Finsku

Někteří jezdci mají aktivity i mimo závodní trať. Valtteri Bottas například začal vyrábět gin.

Lewis Hamilton má mnoho aktivit v oblasti hudby, oděvního průmyslu, jídla a filmové produkce. Charles Leclerc se nedávno nechal slyšet, že by se v budoucnu mohl také věnovat písním. Jako zkušený hráč na klavír se už dnes ve volném čase snaží skládat písně.

Valtteri Bottas se zase stal výrobcem ginu. Není prvním jezdcem F1, který se v nějaké formě pustil do podnikání s alkoholem. Jarno Trulli, Mario Andretti, Jody Scheckter, Stefan Johansson nebo třeba Daniel Ricciardo jsou spojováni s vínem. Jenson Button a David Coulthard se věnují whisky.

Pro Bottase je podnikání s ginem navíc atraktivní tím, že se do projektu pustil společně se svou partnerkou, kterou je australská cyklistka Tiffany Cromwell.

„Opravdu to bylo vyvoláno vášní nás obou,“ řekl Bottas pro Motorsport.com. „Už než jsme se seznámili jsme oba měli rádi gin.“

„A od té doby, co jsme spolu začali žít a cestovat, gin sbíráme. Máme docela štěstí, že cestujeme do různých zemí a můžeme ochutnat různé produkty. Nakonec to dospělo k tomu, že jsme chtěli udělat vlastní. Jednoho dne jsme se prostě rozhodli, že to uděláme, protože je to společný zájem.“

Prvním krokem bylo najít podobně smýšlející obchodní partnery se znalostmi v nápojovém průmyslu.

„Spojili jsme se s několika lidmi z pivovaru Blue Coast, což je pivo z Nice. Před poměrně dlouhou dobou se podíleli na rozjezdu této společnosti a pak z ní odešli a také hledali něco, co by mohli dělat.“

„Začali jsme zvažovat všechny možnosti. Jednou z nich bylo zkusit destilovat gin v Monaku, protože tam žijeme, ale pak jsme se rozhodli pro Finsko, protože jsme se seznámili s lidmi z palírny, kterou používáme.“

„Mají už mnoho oceněných ginů. Jedním z nich je Arctic Blue, který byl před pěti lety vybrán jako nejlepší gin na světě. Vědí, co dělají, takže jsme s nimi začali pracovat na receptuře a na tom, co jsme chtěli.“

Čistá voda a rodinná farma

„Jedním z hlavních důvodů, proč jsme si vybrali Finsko, byla čistota vody, protože voda je při destilaci opravdu důležitá. V podstatě platí, že čím je voda čistší, tím méně ji musíte filtrovat.“

Velkou volbou, kterou bylo třeba učinit, bylo nalezení receptury, díky níž by byl výrobek osobitý. Bottas chtěl jako klíčovou ingredienci použít oves z rodinné farmy.

„Jedná se o malou farmu na jihu Finska. Můj otec se na té farmě narodil, ale když začal studovat, odstěhoval se. Farmu teď vede tátův bratr. Pěstují oves, pšenici, žito a ječmen. Kupují to pekárny nebo firmy, které dělají kaše a podobně.“

„Bylo to něco nového, věříme, že je to první gin destilovaný z ovsa, a právě ten mu dodává opravdu příjemnou jemnost a trochu sladkosti. A taky proto, že miluju ovesnou kaši! Takže je to docela fajn.“

Bottas také využívá vakuovou destilaci, která podle něj není nová, ale nevyužívá se tak často.

„Vakuová destilace znamená, že můžete proces provádět při nižší teplotě než obvykle. Když musíte použít vysokou teplotu, tak častokrát ztrácíte poměrně dost z chutě.“

„Bylo toho hodně, co jsme se museli naučit, a začínali jsme opravdu od nuly,“ přiznává Bottas. „Trochu nám pomohly marketingové agentury. Ale byl jsem zapojen do celého procesu od etikety až po to, jaký druh lahve bude využit a podobně, takže to bylo docela zajímavé.“

Název

Bottas musel také najít vhodný název. Původní myšlenkou bylo „sisu“, což je finský výraz pro duševní sílu nebo pevnou vůli. „Ochranné známky na to byly samozřejmě dost přísné,“ říká Bottas. Nakonec vybral „Oath“ – přísaha, slib.

„Musel jsem najít plán B a pak jsme prošli několik různých věcí. Nakonec jsme vybrali slovo Oath, protože je to něco jako slib a na zadní straně naší láhve je krátká básnička a slib. A je destilovaná z ovsa (anglicky oats), takže je tam samozřejmě patrné i tohle slovo.“

Bottas chce být se svou firmou do konce roku v černých číslech. „Z dlouhodobého hlediska samozřejmě neplánujeme prodělávat,“ řekl Bottas, který ale nevěří, že na tom nějak zásadně zbohatne.

„V prvním roce jsme v Evropě prodali asi 33 000 lahví a samozřejmě očekáváme, že letos prodáme více. Lihovar má stále dostatečnou kapacitu, takže by to neměl být problém. Rozhodně se ale chceme ujistit, že dokážeme udržet kvalitu. Nebudeme masovým výrobcem. To opravdu není v plánu, protože je to projekt z vášně.“

„Dostáváme se do stále většího počtu zemí. A to byla asi největší výzva – získat správnou distribuční síť a být schválen různými zeměmi. Nyní jsme ve Finsku, Švédsku, Norsku, Španělsku, Francii, Monaku a Itálii. Některé země by před schválením potřebovaly vlastní laboratorní testy a celý proces trvá u alkoholových výrobků strašně dlouho. Jdeme krok za krokem.“

Bottas přiznává, že se chce dostat i na australský trh. Z Austrálie pochází jeho přítelkyně a Fin tam tráví dost času. Jako první krok navázali spolupráci se zavedeným jihoaustralským výrobcem Ambleside, aby pro domácí trh vyrobili speciální gin s názvem Omena (finsky jablko), který se vyrábí ze slupek jablek z regionu Adelaide Hills nedaleko rodiště jeho přítelkyně.

Počáteční šarže byla omezena na 1477 lahví – inspirací bylo závodní číslo Bottase.

„Rozhodně chceme být v Austrálii. Vymýšlíme správné řešení s tím, jak to udělat v dlouhodobém horizontu, protože náklady na export a daň jsou dost vysoké. Jednou z možností by bylo zkusit vyrábět gin tam. Zatím se ale jedná o předběžnou dohodu. Další na seznamu jsou určitě USA a Velká Británie.