Data ze sledovačů naznačují, že se Wolff a Verstappen vydali na Sardinii. Jednali o možné smlouvě?

Spekulace o budoucnosti Maxe Verstappena v Red Bullu neutichají. Zatímco se F1 připravuje na nadcházející závody v Belgii a v Maďarsku, nejen v zákulisí koluje několik nových indicií, které znovu rozdmychávají debatu o možném angažmá Verstappena u Mercedesu.

Nejčerstvější diskuze vyvolalo možné setkání Verstappena s šéfem Mercedesu Totem Wolffem na Sardinii.

O této možné schůzce poprvé informoval bývalý pilot F1 Ralf Schumacher.

„Myslím si, že v neděli po závodě (po GP Británie, pozn. red.) Verstappenovi došlo, že se to nedá zachránit. Připadalo mi to celkem očividné... Není náhoda, že tento týden směřovaly dvě jachty na Sardinii – jedna patří Wolffovi, druhá Verstappenovi. Podle toho, co jsem slyšel, existuje dobrá šance, že spolu zajdou na kávu,“ uvedl již ve čtvrtek Schumacher pro server Formel1.de s tím, že by Mercedes mohl Verstappena lákat i na ježdění s vozy kategorie GT3.

Tato slova nenechala fanoušky chladnými, zvlášť když veřejně dostupné údaje z radarů potvrzují pohyb jak Verstappenovy jachty, tak Wolffovy lodě v okolí Sardinie. A co víc – v pátek skutečně na Sardinii přistálo i Verstappenovo soukromé letadlo, což dává Schumacherovým slovům další váhu.

Oficiálně se o Verstappenově budoucnosti zatím mlčí. Přestože se v posledních dnech objevily názory, že je po odchodu Christiana Hornera nizozemský jezdec připraven zůstat, objevují se i opačné signály.

Jakékoliv potenciální setkání mezi Verstappenem a Wolffem – byť třeba jen u kávy na italském ostrově – přirozeně vyvolává otázky. Mercedes navíc zatím nemá potvrzenou jezdeckou dvojici pro sezonu 2026.