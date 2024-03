Data z GPS potvrzují problémy Mercedesu. Rozlouskne je v Melbourne?

Mercedes má solidní vůz. Platí to ve velké části okruhu. Ale kromě rychlých zatáček...

Mercedes měl ambice potrápit Maxe Verstappena a Red Bull. V prvních dvou závodech ale nebyl ani druhým nejlepším týmem a v Džiddě byl patrně až pátý. Po dvou závodech má nejméně bodů v hybridní éře.

Mercedes ví, kde má problém a ví, jak se tento problém projevuje. Jeho náprava může být relativně snadná ale také těžká.

V kvalifikaci v Džiddě bylo Russellovo ideální kolo o 0,523 sekundy rychlejší než vloni. Zrychlili ale samozřejmě také ostatní. Mercedes je po velkou část kola „zaměstnán“ doháněním toho, co ztratí v rychlých zatáčkách.

Podle Motorsport.com Russell v kvalifikaci mezi 4. a 8. zatáčkou ztratil podle údajů z GPS 0,130 sekundy. Zatímco v roce 2023 projel většinu této sekce na plný plyn, letos musel častěji pouštět nohu z plynového pedálu.



Část okruhu v Džiddě a minimální rychlosti v zatáčkách.

Foto: Mercedes

Toto Wolff naznačoval problémy v korelaci dat, James Allison mluvil o poskakování. Ve skutečnosti je to obojí. Na trati jde o kombinaci poskakování, ztráty přítlaku a problémům s přilnavostí.

Situace je o to horší, že na simulátoru se vůz chová jinak, ale současně se chová jinak také v rámci víkendu. Od tréninku se situace směrem k závodu zhoršuje. Odlišná je také při jízdě s nízkým množstvím paliva a s plnou nádrží.

V závodě má vůz více paliva, je těžší a jede pomaleji. Podle šéfa traťového inženýrství Andrewa Shovlina se vůz zdánlivě „uklidní“. Ale ani tak to není ideální, jak jsme viděli v Džiddě, kde v rychlých zatáčkách Hamiltonovi soupeři vždy poodjeli. Vypadá to, že v kvalifikaci problémy způsobuje spíše poskakování, zatímco v závodě je to o nekonzistentní přilnavosti a přítlaku.

V Melbourne chce Mercedes „experimentovat“. Testování je zakázáno, simulátor neposkytuje správný obrázek, a tak mu nezbývá nic jiného než testovat v trénincích.

Zatím není jasné, co si máme pod pojmem „experimentovat“ představit, ale je možné, se vrátí (alespoň jeden z jezdců) k aerodynamickému balíčku z testů, aby tým zjistil, zda problém není balíček nasazený v prvním závodě.

Pozornost týmu bude zaměřena především na sekci od 7. po 9. zatáčku, které jsou velmi rychlé.



Část okruhu v Melbourne.

Foto: Mercedes