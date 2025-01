Data nelžou, říká bývalý pilot Red Bull, který chápe opomenutí Cunody

Když na konci minulého roku vše směřovalo k tomu, že Sergio Pérez skončí u Red Bullu, bylo víceméně jasné, že jeho nástupce vzejde ze dvojice jezdců stáje RB (dnes Racing Bulls).

Red Bull si nakonec vybral mladého Novozélanďana Liama Lawsona, a to na úkor podstatně zkušenějšího Júkiho Cunody, který se tak musel smířit s tím, že se povýšení do „áčkového“ týmu rakouského výrobce energetických nápojů (minimálně prozatím) nedočká.

Mezi fanoušky, ale i experty, nepanuje úplně jednoznačný názor na to, zda se Red Bull rozhodl správně.

Jeho bývalý závodník Robert Doornbos však kroku stáje z Milton Keynes rozumí.

„Z možností, které měli, si myslím, že to byla rozumná volba,“ řekl Nizozemec, jehož slova cituje web Motorsport.com.

„Júkimu tím radost samozřejmě neudělali, to chápu. Navíc ho v juniorském týmu čeká už pátá sezona...Data ale nelžou,“ uvedl dále bývalý pilot F1, který barvy Red Bullu hájil v sezoně 2006.

„Vzhledem k jeho charakteru, časům na kolo a dalším věcem, které se dějí v zákulisí a o kterých nevíme, si myslím, že to byla logická volba,“ konstatoval Doornbos, jenž by jinak po boku Maxe Verstappena raději viděl Carlose Sainze, jehož služby měl Red Bull šanci získat poté, co Španěl ztratil sedačku u Ferrari.

„Je to osvědčený vítěz velkých cen, který je momentálně na vrcholu kariéry. Co ale za tím (nezájmem Red Bullu) stálo, tak to se asi nikdy nedozvíme,“ dodal na toto téma rodák z Rotterdamu.