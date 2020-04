DAS není úplná novinka, odhaluje šéfdesignér Mercedesu

Systém Mercedesu DAS (Dual-Axis-Steering) umožňuje pilotům v kokpitu pohybovat volantem od sebe a k sobě a tím měnit sbíhavost předních kol na rovinkách. Na první dojem se během testů v Barceloně zdálo, že německá stáj do nových vozů zakomponovala naprostou novinku, to ale není tak úplně pravda.

DAS každopádně v paddocku formule 1 vyvolal poprask a tým Red Bull proti inovativnímu systému Mercedesu podal protest. FIA nakonec rozhodla, že DAS bude od sezóny 2021 zakázán. V této sezóně jej však Mercedes stále může využít a jeho šéfdesignér John Owen o celém systému prozradil v rozhovoru pro oficiální YouTube kanál Mercedesu zajímavý detail.

„Systém DAS se zrodil z popela něčeho, co jsme zkoušeli a dokonce využili v několika závodech před pár lety. Tehdy to ale nenaplnilo naše očekávání,“ rozpovídal se Owen.

„Zůstalo to trochu stranou. Vyzkoušeli jsme to a nefungovalo to úplně podle představ. V týmu a v myslích jeho lidí existuje mnoho podobných věcí.“

„Se systémem DAS to vyšlo dobře. Říkali jsme si, jak se na to budou tvářit pravidla, když něco takového uděláme. A pravidla to nezastavila. To pro nás bylo neobvyklé a překvapující,“ upozornil Owen na fakt, že se Mercedesu podařilo využít šedé zóny v pravidlech.

Šéfdesignér Mercedesu v rozhovoru taktéž upozornil na to, že monopost W11 má i další inovativní řešení, která by způsobila podobný poprask, kdyby byla vizuálně stejně očividná jako DAS. O těchto inovacích však Owen nesmí mluvit.

„Systém DAS prokázal, že ve formuli 1 je stále velký hlad po takovýchto řešeních. Po řešeních, díky kterým pilot hýbe volantem jinak, než by všichni čekali a díky čemuž se stane něco, co by nikdo neočekával.“

„Možná právě vizuálně patrné inovace jsou to, co lidem chybí a o čem nemohou vzrušeně diskutovat.“

„Mercedes pro rok 2020 má mnoho dalších skvělých inovací, o kterých nemůžeme mluvit, protože pro nás představují soutěžní výhodu.“

„Myslím si, že vyšší počet podobných řešení by vzbudil větší zájem o tento sport,“ uzavřel Owen.

Foto: Getty Images / Bryn Lennon