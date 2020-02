DAS je nelegální, má jasno Marko

Dočkáme se v Austrálii protestů ze strany týmů? Je to docela možné. Podle Helmuta Marka je systém DAS (Dual Axis Steering) proti pravidlům. Zatím není jasné, jak systém funguje – existuje teorie, že snižuje ochlazování pneumatik na rovince nebo mění světlou výšku vozu.

„Pokud během jízdy měníte aktivně odklon nebo rozchod kol, mění se kontaktní plocha pneumatik,“ řekl Marko pro Auto Bild. „A s tím, i když je to velmi, velmi malá oblast, světlá výška. To je však zakázáno, protože to odpovídá funkci zakázaného aktivního zavěšení.“

Mercedes si ale jistý v kramflecích. „Pro FIA to není nic nového, bylo to něco, o čem jsme nějakou dobu diskutovali,“ řekl James Allison na tiskové konferenci. „Pravidla týkající se systému řízení jsou zcela jasná, jsme si jistí, že to splňuje požadavky.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson