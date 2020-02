DAS je legální, říká Bauer. Mercedes ho vyvíjel dlouho

Blick mluvil dnes ráno s technickým delegátem FIA Jo Bauerem o hlavním tématu těchto dní.

„Protože za tím není žádná počítačová technologie, je vše legální,“ řekl Bauer o DAS. Narážel tím patrně na to, že se systém ovládá přímo volantem (mechanicky), i když podle některých konkurentů není tohle dostačující, aby byl systém legální.

„Mercedes se nás zeptal už před lety. V roce 2021 však nová pravidla tento vývoj už neumožní. Konkurenti budou velmi obtížně tento nápad kopírovat.“

To, že příští rok podle již platných pravidel pro sezónu 2021, nebude systém legální, potvrdil i ředitel závodu Michael Masi.

Valtteri Bottas zase potvrdil, že systém není úplnou novinkou, kterou by stříbrné šípy vymyslely přes zimu.

„Myslím, že jsem o tom poprvé slyšel někdy asi před rokem.“

„Je velmi pěkné být jediným týmem provozujícím takový systém. Myslím, že to říká něco o chytrých hlavách, které náš tým má,“ řekl Bottas.

Podle Bottase není snadné systém navrhnout tak, aby řádně fungoval

„Stále se učíme o systému a potenciálu, ale myslím si, že za určitých okolností to může být opravdu dobré. Projeví se to později v roce v různých podmínkách a na různých tratích. Ale je to docela působivé.“

Ferrari už potvrdilo, že DAS nelze okopírovat dříve než v polovině sezóny.

Foto: Getty Images / Mark Thompson