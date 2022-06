Daruvala: Myslím, že je s námi vše v pořádku

Jehan Daruvala závodí ve formuli 2 již tři roky. Letos navíc za mistrovský tým Prema. Takže byl pokládán za jednoho z největších favoritů v bitvě o titul. Prema však letos za svými výsledky z předchozích let značně zaostává. Jehan je sice aktuálně třetí v průběžném pořadí šampionátu, na vedoucího Drugoviche ale ztrácí již 60 bodů. Sám Jehan si ale stojí za tím, že si Prema letos vede dobře.

Daruvala pochází z Indie a právě tam začal svoji kariéru na motokárách. „Když jsem byl velmi malý, nepřemýšlel jsem nad tím, že bych chtěl být závodníkem. Ale vždy jsem sledoval formuli 1 v televizi a závodění mě zajímalo. Takže když mi bylo devět, chtěl jsem si zkusit zajezdit na motokárách a tak to všechno začalo. V deseti jsem se zúčastnil prvních závodů a v Indii jsem závodil celkem dva roky. Pak jsem se na rok přesunul do asijského šampionátu. Ve třinácti jsem se přestěhoval do Evropy.“

„Za svou nejlepší sezónu považuji rok 2019 ve FIA F3, jelikož to mi pomohlo ke vstupu do juniorského týmu Red Bullu. A to, že jsem se stal součástí Red Bullu je jedním z momentů mé kariéry, na které jsem nejvíce hrdý.“

Daruvala letos získal zatím 4 pódiová umístění. Na své první vítězství v F2 ale zatím ještě čeká.

Sezóna 2019 byla zároveň rokem, kdy poprvé závodil s týmem Prema. V šampionátu právě vzniklé FIA F3 skončil celkově třetí, když vyhrál 2 závody a přidal dalších 5 pódiových umístění.

„S rokem 2019 jsem byl opravdu spokojený. Měli jsme dobrou sezónu a bojovali jsme v šampionátu o titul. Takže doufám, že letos dokážeme totéž. Prozatím to jde dobře. Měli jsme sice pár špatných momentů, pořád jsme ale v dobré pozici.“

V roce 2020 přestoupil do formule 2 s týmem Carlin. A s britským týmem zůstal i v roce 2021. Za tu dobu si připsal tři vítězství, a ač o titul nebojoval, na tyto časy rád vzpomíná.

„Byly to dobré roky. Carlin pro mě byl jako rodina, jelikož jsem předtím s nimi závodil už v evropské F3. Hodně jsem se toho za tu dobu naučil a teď mohu tyto zkušenosti zužitkovat.“

„Pomáhá mi hlavně to, že už znám tratě a také umím mnohem lépe pracovat s opotřebením pneumatik,“ přibližuje v čem jsou jeho zkušenosti nejvíce užitečné.

Letos si ho opět do svého vozu vybrala Prema. Tam doplnil úřadujícího šampióna z F3 Haugera. „Jak již bylo zmíněno, jezdil jsem pro ně již v roce 2019. Takže když jsem se vrátil, bylo to vážně hezké. I oni jsou jako moje rodina. Vycházíme spolu velmi pěkně a dobře se nám spolupracuje.“

Na první pohled se zdá, že Prema letos nezažívá svou nejlepší sezónu. Přeci jen, za její šestileté působení v sérii piloti Premy získali titul již pětkrát. Daruvala zatím letos ani jednou nevyhrál a na čelo šampionátu ztrácí 60 bodů. Na druhou stranu získal pódiové umístění ve všech závodních víkendech kromě Barcelony.

„Myslím, že je s námi vše v pořádku. Sice jsme měli smůlu v Barceloně, jinak to ale bylo dobré a já věřím, že to bude dobré i nadále a budeme pokračovat v konzistentních výsledcích.“

„Za svůj nejlepší výkon považuji hlavní závod v Džiddě. Startoval jsem ze čtrnáctého místa a cílem jsem projel jako třetí.“

A co je jeho hlavním cílem pro zbytek sezóny? „Vyhrávat závody a snad vyhrát i šampionát.“

Je jedním z pěti členů juniorské akademie Red Bullu, kteří v současné době působní v F2.