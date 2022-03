Daňový exulant versus srdcař. Horner se srovnává s Wolffem a vzpomíná, jak Mercedesu dohodil Hamiltona

„Jsme velmi odlišní,“ řekl Christian Horner pro Dailymail. „Pokud nejsem na trati, jsem v továrně. Nežiji jako daňový exulant v Monaku a neřídím tým na dálku. Mám to pod palcem. Můj diář je plný od chvíle, kdy přijedu, až do chvíle, kdy odjedu. Řeším problémy uvnitř týmu. Mám politiku otevřených dveří. V tomto sportu jsem vyrostl. Byl jsem závodní jezdec, který se dal na vedení týmu. Srdcem jsem závodník.“

„Toto pochází z úplně jiného prostředí. Má finanční pozadí a řídí se tím, co říká rozvaha. Výsledky mu diktuje tento výkon. Má vášeň závodníka? To netuším. Bude tady za deset let, nebo se nechá vyplatit a bude na své superjachtě? To netuším.“

Můj vztah s Totem je profesionální.

„Můj vztah s Totem je... víte, je profesionální. Není to člověk, se kterým bych šel na večeři nebo s ním trávil soukromý čas, ale mám respekt k tomu, co udělal a čeho dosáhl. Samozřejmě, pokud jde o mě, rok 2021 je za námi. Teď už jde jen o rok 2022. Bude letos hlavním soupeřem? To netuším.“

„Mám ho rád? Nemám s Totem žádný osobní problém. Je to typ člověka, který docela snadno kouše, takže je vždy zábavné ho trochu vytočit. Ale není to špatný chlap, to určitě ne.“

Horner se vrátil také k událostem v Abú Dhabí a tomu, co následovalo.

„Měl jsem pocit, že to, co se dělo v zákulisí během vánočního období, bylo trochu podpásové. Tlak, který byl vyvíjen na FIA, tlak na ředitele závodu, snaha zdiskreditovat to, čeho jsme dosáhli.“

Udělali chybu, že strategicky nepovolali Lewise do boxů při virtuálním safety caru.

„Skutečnost byla taková, že Michael Masi neporušil jejich vlastní pravidla. Mercedes měl k dispozici všechny strategické možnosti jako my. Udělali chybu, že strategicky nepovolali Lewise do boxů při virtuálním safety caru. Následně ale očekávali, že se bude schopen bránit na 44 kol starých pneumatikách.“ Podle Hornera rozhodnutí týmu zpochybňoval i sám Hamilton.

„Kouřová clona obklopila spíše ředitele závodu než chybu, kterou Mercedes udělal.“

Podle Hornera byl vůz Latifiho blízko bariér, jezdec nebyl zraněn, a závod tak mohl být restartován klidně i dvě kola před koncem. Podle něj Mercedes nechal Hamiltona ve štychu, když očekával, že se dokáže ubránit na starých pneumatikách.

„V návaznosti na to proběhla soustředěná kampaň našich soupeřů s cílem zdiskreditovat náš úspěch, a to dokonce i v rámci předávání cen FIA. Je to taktika, kterou Mercedes použil i v jiných šampionátech. Co se týče myšlenky, že výsledek ovlivnila potřeba zábavy nad sportem, s tím také nesouhlasím.“

Podle Hornera bylo vždy zřejmé, že není dobré, aby závod skončil za safety carem.

Horner vidí souboj mezi Red Bullem a Mercedesem jako střet filozofií a ideologií a také jako souboj mezi závodníky.

„Zásadní rozdíly spočívají v tom, že Mercedes je tým, který se v průběhu let vyvinul a rozrostl do takových rozměrů, že je velmi dobře promazaným strojem ve všech svých funkcích na trati, mimo trať, politicky i mediálně, zatímco my jsme si zachovali podstatu závodního týmu.“

„V naší továrně v Milton Keynes je vaším jediným cílem pracovat pro závodní tým, abychom zlepšili vůz a dosáhli co nejlepších výsledků. Musíte být připraveni být flexibilní, být schopni rychle reagovat, nebát se ozvat, nebát se říct svůj názor.“

„Jsme trochu větší individualisté než kterýkoli jiný tým, a proto nás Mercedes nedokázal kontrolovat. Ať už prostřednictvím dodávek motorů nebo jezdců, to se Mercedesu v minulých letech podařilo téměř u každého jiného týmu. Určitý prvek vlivu tam byl. U Red Bullu takový vliv není, a to z nás dělá velmi nebezpečného konkurenta.“

„Tato neschopnost nás ovládat je jádrem napětí mezi námi. Oni všechno kontrolují. To je Totova mantra. Najednou hrajeme na jejich dvorku i s motorem. Jak může společnost vyrábějící energetické nápoje postavit šasi, které se vyrovná a porazí Mercedes, Ferrari, Renault, McLaren? To je velmi tlačí.“

„Teď, když přebíráme pohonnou jednotku a přitahujeme nejlepší talenty v oboru, je to ještě horší. Jak může Red Bull vyrobit konkurenceschopný motor? To je náš cíl.“

Red Bull nedávno prodloužil smlouvu s Verstappenem, kterému věří a obráceně. Horner se ale vrátil do minulosti. Existovala možnost, že Hamilton bude jezdit za Red Bull.

„V průběhu let jsme s Lewisem vedli několik rozhovorů. V letech 2010 až 2013 velmi stál o to, aby přišel a jezdil za Red Bull. V té době jsme měli Sebastiana a mít dva alfa jezdce by nedávalo smysl.“

„Niki Lauda byl v Mercedesu a velmi chtěl vzít Lewise a já si vzpomínám, jak jsem ho povzbuzoval, aby ho vzal. Bojovali jsme s McLarenem a v roce 2012 měli nejrychlejší auto a my jsme cítili, že Lewis v McLarenu by byl větší hrozbou než v Mercedesu. Nabádal jsem Nikiho, aby utratil peníze, protože Lewis trochu váhal. Dalo by se říct, že se mi to vymstilo.“