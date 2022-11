Danke Seb. Alonso speciálním designem helmy vzdává hold Vettelovi

Fernando Alonso pojede v Abú Dhabí se speciálním designem helmy. Vzdává hold Sebastianu Vettelovi.

Pro Fernanda Alonsa byl Sebastian Vettel jeden z hlavních soupeřů. Když jezdil za Ferrari, bojoval právě s Vettelem o titul mistra světa. Před pár lety ho Vettel po závodě na cílové rovince „vyprovázel“ z F1. Alonso se však do F1 vrtátil a nyní je to on, kdo vyprovází Vettela z královny motorsportu.

„Danke Seb... Naposledy s tebou budu sdílet trať,“ napsal Alonso. „Bude to emotivní a smutné zároveň, ale přeji ti vše nejlepší pro tvou další kapitolu.“