Daniil Kvjat vydal prohlášení k „situaci“ na Ukrajině. Bojí se o svou práci

Světová rada motorsportu dnes řeší situaci na Ukrajině. Pokud vyslyší výzvy ukrajinského autoklubu a Mezinárodního olympijského výboru (MOV), vyloučí ruské jezdce ze všech závodních sérií. Týkalo by se to také Daniila Kvjata, který má na svém kontě přes 100 startů ve F1. Kvjat nyní jezdí ve WEC.

„Opravdu doufám v mírové řešení této situace na Ukrajině a v to, že všichni budeme moci žít v míru,“ uvedl Kvjat.

„Doufejme, že všechny strany najdou řešení společným jednáním a prostřednictvím dialogu. Děsí mě, když vidím dva bratrské národy v konfliktu. Nechci, aby vojenské akce a války ovlivňovaly budoucnost lidstva, chci, aby se moje dcera a všechny děti mohly těšit z tohoto krásného světa.“

„Rád bych také zdůraznil a oslovil všechny sportovní federace na celém světě a to včetně MOV, že sport by měl zůstat mimo politiku a znemožnění účasti ruských sportovců a týmů na světových soutěžích je nespravedlivé řešení a jde proti tomu, co nás sport učí ve svém principu – jednotě a míru. Kdo jiný, když ne my sportovci, pomůže v nadcházející době stmelit národy.“